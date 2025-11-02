第21屆雲林文化藝術獎頒獎 百位藝術家見證雲林文藝成長茁壯
〔記者李文德／雲林報導〕第21屆雲林文化藝術獎今(2)日在雲林表演廳舉辦，除表揚92位各領域藝術人才外，此次更頒發7名貢獻獎。獲得此殊榮的霹靂布袋戲顧問黃逢時感動地說，貢獻這兩字很沉重，但需要以熱情、熱心來襯托才能持久，雖年紀大，但會持續在藝術領域耕耘。
雲林縣文觀處長陳璧君表示，今年表揚新詩類、散文類、西洋音樂類、舞蹈類、戲劇類、水墨類、書法類、西畫類、工藝類、攝影類等10項藝術工作者，經邀請專家審慎評選，共92位得獎人脫穎而出，肯定所有藝術工作者為雲林文化藝術的貢獻。
陳璧君表示，此外最受矚目的貢獻獎共有7名，分別是新興閣掌中劇團長鍾任樑團長、霹靂國際多媒體戲劇顧問黃逢時、北港樂團團長陳哲正、旭陽民俗車鼓劇團團長吳現山、台灣文學創作者曾美滿、雲林「白鶴獅陣」保存者黃厚銘以及傳統木作工藝劉鴻林，他們在傳承文化向下扎根，甚至發揚光大，豐厚精湛作品讓學子及鄉親們，見證他們在文化的巨大貢獻與卓越表現。
黃逢時表示，貢獻這兩字很沉重，但需要以熱情、熱心來襯托、關懷才能持久，藝文推動並不是三天兩頭促成，尤其雲林縣，早期被稱先天不足，後天資源也不見得能符合期待，所以從事藝文工作者很辛苦。 如他這般年紀的藝術者都已熬過艱苦階段，希望透過自己過去的經驗，讓後輩能夠有所依靠，「雖然年紀大，但會持續保持氣不餒、志不退的精神持續在藝術領域耕耘。」
張麗善表示，透過今天隆重的頒獎典禮，要讓每一個傑出的文化藝術人才讓大家看見，也展現雲林的文化底蘊，讓大家看到雲林縣真的已經不一樣了。
