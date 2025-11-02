第21屆雲林文化藝術獎頒獎 設置星光大道迎接受獎者 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】第21屆雲林文化藝術獎頒獎典禮今（2）日下午在雲林表演廳隆重舉行，特別設置「星光大道」迎接受獎者，除貢獻獎外，尚有10類藝文競賽等共99位獲選得獎，並頒獎肯定對雲林文化藝術的影響力和重要性，也見證了雲林為畫藝術的成長茁壯。

第21屆雲林文化藝術獎頒獎典金（2）日下午在雲林表演廳隆重舉行，特別設置「星光大道」迎接受獎者。（圖／記者簡勇鵬攝）

長年被雲林藝文界視為年度文化盛會的「雲林文化藝術獎」徵選比賽，至今邁入第21屆，除了貢獻獎外，尚有10類藝文競賽，分別為文學獎新詩類、散文類；表演藝術獎西洋音樂類、舞蹈類、戲劇類；美術獎水墨類、書法類、西畫類、工藝類、攝影類等。經邀請學者專家審慎評選，共選出99位得獎人，其中9類藝文競賽採全國徵件，參賽者不限雲林縣籍身分，擴大雲林文化藝術獎之影響力及重要性。

其中被譽為雲林縣藝文界最高殊榮的貢獻獎，係在藝文領域中具有卓越成就及貢獻者，今年由新興閣掌中劇團鍾任樑團長、霹靂國際多媒體戲劇黃逢時顧問、北港樂團團長陳哲正老師、旭陽民俗車鼓劇團團長吳現山老師、台灣文學創作者曾美滿老師、雲林「白鶴獅陣」保存者黃厚銘老師以及傳統木作工藝劉鴻林司阜等7位獲得。

7位在藝文領域中具有卓越成就者，榮獲被譽為雲林縣藝文界最高殊榮的貢獻獎。（圖／記者簡勇鵬攝）

文學獎新詩類首獎得主林明宏為南投人，作品（角落裡，發酵的雲林）；散文類首獎李楠崇得獎作品為（蒜味人生）；表演藝術獎音樂類首獎太日樂集，作品為幻想九歌第一樂章「東皇太一」；舞蹈類首獎則由許瑜真、徐瑋彤獲得，作品（擁抱）；美術獎有五類獎項，水墨類首獎李玉婕作品（莫待無花空折枝），書法類首獎紀冠地作品（錄丁寶濂笨港進香詞二首），西畫類首獎許文昌作品（華麗之殤），工藝類首獎高利淳作品（放空的訊息II），攝影類首獎邱雅歆作品（雲端上的北港媽）。

另外，藉此盛會特別頒發114年雲林縣作家作品集得主，本次獲選者為林于弘，筆名方群，新詩作品「雲林詩行」是作者計畫出版的第十八本新詩創作，全書七十四首創作，都是與雲林習習相關的觀察體會與讚嘆歌詠，也將由本府文化觀光處出版 。

同時接受表揚的雲林縣文化志工，文化部「第32屆全國績優文化志工表揚獎勵活動」許美絹女士獲得銀質獎，邱正坤、曾淑芬、蔡美香獲得銅質獎，表揚志工在文化領域連續服務，經年不輟，且樂於服務的精神，實屬難得。

第21屆雲林文化藝術獎頒獎中，除貢獻獎外尚有10類藝文競賽等共99位獲選得獎。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善表示，雲林縣向來被稱碩文化沙漠，但近年來經為文化藝術工作者的努力，奠定了雲林縣文化底蘊而成長茁壯；且7位貢獻獎的得主，在代表台灣或雲林的領域都有無限貢獻，所以對這7位貢獻獎得主特別引以為榮。

文觀處長陳璧君指，美術獎各類前三名及優選作品，11月1日—12日在斗六展覽館展出，並另於11月29日至12月10日在北港文化中心展出；另外，邀請展及入選作品，11月15—30日在斗六展覽館展出，並另於12月13—30日在北港文化中心展出，歡迎民眾踴躍前往參觀；得獎作品則由縣府出版雲林文化藝術獎專輯，記錄各類組優秀作品，可供日後珍藏及閱覽，期望鼓勵更多創作者參賽。