【第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎】國軍完善檔案管理 獲殊榮肯定

記者林睿奕／新北報導

國家發展委員會昨日舉辦「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」頒獎典禮，陸軍花東防衛指揮部及國軍高雄總醫院雙雙獲得金檔獎肯定；金質獎則由國防部政務辦公室、海軍司令部及空軍航空技術學院獲頒個人殊榮，展現國軍致力完善檔案管理及卓越績效。

一舉囊括2金檔獎、3金質獎

為表彰檔案管理卓越績效之團隊及人員，國發會昨日舉行金檔獎暨金質獎頒獎典禮，共計183個機關參與金檔獎徵選，104名檔案管理人員競逐金質獎獎項，最終評選出13個金檔獎獲獎機關及13名金質獎得主，由國發會主委葉俊顯頒獎表揚；國防部副部長徐斯儉也出席頒獎典禮，肯定官兵同仁努力的成果與付出。

獲頒金檔獎的花防部積極協調配置相關資源，戮力爭取預算推動檔案庫房設施改建，完善檔案庫存設備及典藏環境，更以隊史檔案為構想，於隊史館設置常設檔案展，透過業務檔案書寫歷史，銘記災防任務歷程；國軍高雄總醫院則於去年主辦「檔案典藏，再現風華，傑出醫療，健康永續」醫療品質檔案聯展，發起串聯南部地區軍醫院聯合展覽，擴大檔案加值應用推廣，增進業務職能宣傳效益，深化檔案意識及普及檔案應用。

金質獎部分，政辦室科員李佳珊主要負責國防部政治檔案與國家檔案移轉作業，共計送審9萬1648件檔案，成效顯著；海軍人軍處李正龍士官長負責辦理海軍司令部民國35至81年已屆移轉年限之永久保存檔案鑑定作業，管制所屬單位依期程完成鑑定，配合檔案管理局完成移轉作業；航技學院李明輝士官長則訂定文書檔案管理計畫績效指標，定期辦理績效考評及檢討策進，綿密管考作為，有效提升整體作業品質。

「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」昨日頒獎，包括陸軍花防部及高雄總醫院榮獲金檔獎；國防部政務辦公室、海軍司令部及空軍航空技術學院等單位檔案管理績效卓越官兵則獲頒金質獎。國防部副部長徐斯儉出席頒獎典禮肯定獲獎單位及個人，為國軍檔案管理作業樹立標竿。（記者林睿奕攝）

「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」昨日頒獎，包括陸軍花防部及高雄總醫院榮獲金檔獎。（記者林睿奕攝）

徐副部長與國軍高雄總醫院同仁合照留念，肯定檔案管理卓越績效。（記者林睿奕攝）

海軍人軍處李正龍士官長獲頒金質獎肯定。（記者林睿奕攝）

空軍航技學院李明輝士官長獲頒金質獎肯定。（記者林睿奕攝）