【第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎】發揮專業職能 為單位留青史

記者林睿奕／專訪

國軍在「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」評獎中，成果豐碩，無論歷史資料電子典藏或文書檔案存管機制等面向，都備受肯定。陸軍花防部人行處文書官張上尉表示，該部自民國78年成立以來，文件檔案均為紙本留存，經年累月下，部分檔案因氣候、蟲害而有些許破損，人行處花費1年時間，逐一核對資料並進行掃描，建立電子資訊庫，期望透由文檔資料保存花防部過往歷史。

張文書官指出，檔案管理不僅是保存過去文件，現在各項資料更應完善分類與管理；為使官兵同仁能精進檔案管理職能，他積極安排該部各單位官兵參與檔案管理局舉辦的各項課程，期望更新作業方式，提升整體檔案管理效率與品質。

榮獲金質獎的海軍司令部人軍處李正龍士官長指出，在繁重的工作內容中，檔案重新裝訂、逐頁掃描與系統核對，被視為最耗時也最考驗耐心的任務；並強調，檔案管理必須「寧可做得慢，也不能做錯」，這不僅是原則，更是對海軍資訊完整性負責的態度。