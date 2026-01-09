第22年 慈濟志工雪季上山慰勤警務人員

雪季一到，合歡山成了熱門追雪景點，但對警察來說，卻是長達六十天、不能鬆懈的高山勤務。慈濟志工已經連續22年在雪季上山慰勤，這次來到富世派出所，準備各種保暖物資，要替在冰天雪地中守護安全的波麗士大人，送上一份暖心祝福。

銀白色的冰雪世界，是不少遊客冬天追雪的熱門景點，合歡山區海拔超過三千公尺，不只空氣稀薄，每到冬季寒流來襲，氣溫降到零度以下更是家常便飯。只要賞雪的遊客一多，各種交通與安全問題，都得靠波麗士大人來守護，不畏天寒地凍，堅守勤務。花蓮縣警察局長 陳百祿：「雪季勤務是我們花蓮，一個特殊的勤務，每一年1月1號到3月1號，為期有60天，因為合歡(派出)所只有4位員警，所以它必須動用我們全警察局，包括其他四個分局 交通隊，都必須輪流上山去執勤。」

花蓮縣警察局交通隊長 張博皓：「主要的是交通疏導，跟協勤的管制，交通疏導我們不只是做，相關的車輛的協勤，我們還有傳遞相關的溫暖，在這期間 我們希望，每一個上山的遊客，都能夠得到最安全的保障。」

親手為即將上山換班的員警繫上圍巾，這是慈警會連續第22年，送上溫暖，還有福慧紅包和象徵平安的蘋果，祝福能量滿滿的上山，再平安歸來。慈濟志工 許志賢：「山上的警察需要什麼東西，需要高氧，因為他們遊客很多受困的，他們每年大概救了一百個人，在冰天雪地值勤非常的寒冷，所以我們送上了暖暖包，那圍巾我們今年是第三代了，今年加上大愛(感恩)科技，我們送上的是一分虔誠，真心的 暖暖的 一分祝福。」

新城分局富世派出所副所長 沈光榮：「很多師兄師姊給的，那個保暖的 還有圍巾，如果在晚上穿的話真的很保暖，就不會這麼冷，如果是民眾晚上卡在山上的話，那些泡麵 那些罐頭，那是很好利用的東西。」

有人站在第一線守護人民，也有人默默在後方，照顧這群守護人民的保母。

