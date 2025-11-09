第23屆台灣咖啡節 熱鬧登場

縣長張麗善與連江縣副縣長陳冠人開箱融合雙島文化特色，由雲林精品咖啡與馬祖特色美酒結合的「日光微醺」禮盒。



（記者劉春生攝）

「二零二五台灣咖啡節」日昨在古坑綠色隧道熱鬧登場。今年活動結合全台十三個縣市超過一百四十一家咖啡業者共同參與，現場香氣四溢、人潮湧動。縣長張麗善與連江縣副縣長陳冠人開箱融合雙島文化特色，由雲林精品咖啡與馬祖特色美酒結合的「日光微醺」禮盒，展現跨縣合作，創新地方產業願景。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良、連江縣副縣長陳冠人、日本長野縣議員宮澤敏文、馬尼拉經濟文化辦事處台中分處處長朱靖雅、立法院顧問葉壽山、立委張嘉郡、議員賴明源、簡慈坊、蔡東富、張庭綺、縣農會總幹事陳志揚、古坑鄉長林慧如、農業處長魏勝德等貴賓一起「炒豆」，為今年台灣咖啡節拉開序幕，也展現台灣咖啡邁向國際舞台實力。

縣長張麗善致詞時感謝所有辛勤耕耘的咖啡農，讓雲林咖啡成功站上國際舞台，成為台灣的驕傲。台灣咖啡節舉辦至今已邁入第二十三年，每一屆都有創新主題與豐富節目，展現地方農業的多元魅力與創意。

張縣長指出，今年活動邀集全台十三個縣市、一百四十一個品牌共襄盛舉。特別的是，連江縣副縣長陳冠人代表王忠銘縣長出席，帶來馬祖高粱酒與雲林咖啡推出聯名合作，以「美酒加咖啡」的創意概念,發想製成禮盒.,象徵跨海友誼與文化交流,為,並為地方產業帶來創新商機。

張縣長進一步表示，台灣咖啡節活動為期五天，配合活動舉辦時間推出「音樂咖」、「休閒咖」、「文青咖」、「親子咖」及「萌寵咖」五大主題日活動，每日主題皆搭配全區優惠活動，歡迎全國的朋友來雲林，喝香醇咖啡、欣賞表演，一起品味最美好的咖啡時光。

副縣長謝淑亞表示，綠色隧道是全台最美、最大的「露天咖啡館」，白天滿是咖啡香，夜晚更化身浪漫星光咖啡館。她邀請全國朋友攜家帶眷、邀伴同遊，一起在星光下品味咖啡，感受雲林的溫度與風情。

連江縣副縣長陳冠人指出，馬祖高粱酒濃烈,醇厚、雲林咖啡純淨回甘，兩者結合象徵「共融共創」，相信「美酒加咖啡」將成為兩地合作佳話，展現台灣地方產業的創新精神，與連江、雲林兩縣深厚的友誼。

農業處長魏勝德表示，今年台灣咖啡節以「咖了ForLife」為主題，象徵將咖啡融入日常，串聯人、自然與生活的美好，展現咖啡不僅是一杯飲品，更是一場關於生活態度的對話。

（喝酒不開車開車不喝酒）