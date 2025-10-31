第24屆台中金手獎頒獎 18家製造業榮耀綻放

《圖說》第24屆台中市金手獎頒獎典禮。

【民眾網諸葛志一台中報導】第24屆台中市金手獎選拔結果揭曉，31日於台中市政府集會堂舉行頒獎典禮。台中市政府副秘書長林育鴻代表市長盧秀燕出席頒獎，表揚18家績優中小企業。

副秘書長林育鴻表示，台中是全台產業重鎮，金手獎更被譽為「台灣經濟界的奧斯卡獎」，歷屆以來共精選出429家頂尖中小企業，其中不少更榮獲「國家磐石獎」、「小巨人獎」等國家級肯定。他強調，憑藉中小企業的共同努力，台中今年第三季再度拿下五項經濟指標六都第一，已連續18季維持四項以上冠軍，穩健的經濟表現有目共睹。

立法院副院長江啟臣親臨頒獎表示，製造業是台中的根基，許多MIT精品其實都源自「台中製造」，24年前黃仲生縣長高瞻遠矚開創全國唯一由地方政府舉辦的企業獎項——金手獎，匯聚各領域的「隱形冠軍」，讓「Made in Taichung」成為MIT產業韌性與品質象徵，更透過這個舞台讓全世界看見台中實力。

江啟臣表示，面對全球政經變局與美國加徵關稅壓力，金手獎企業仍展現卓越的應變力與競爭力，作爲立委與產業後盾，他將持續為台中產業爭取資源、協助企業減輕負擔，強化競爭優勢。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，今年獲獎企業橫跨工具機、食品與機械零組件等產業，充分展現台中製造業的創新能量與群聚優勢。「金手獎不僅是一項榮譽，更是一份責任與承諾」，她指出，金手獎見證中小企業的成長與轉型，企業不僅追求經營績效，也致力於社會價值的實踐，包括推動智慧製造、淨零轉型、人才培育及公益回饋，展現台中產業的持續升級與永續發展力。

工策會說明，今年榮獲金手獎殊榮的企業共18家，分別為綠茵生技股份有限公司、廣隆欣業股份有限公司、源潤豐鑄造股份有限公司、世曄實業股份有限公司、鴻鼎菓子有限公司、勝群金屬股份有限公司、翔大食品股份有限公司、溢康企業股份有限公司、協銳精密工業股份有限公司、塑懋機械有限公司、餐御宴食品有限公司、重光電線電纜企業股份有限公司、品致企業有限公司、金友聯工業股份有限公司、業升企業股份有限公司、金佳鋒生物科技股份有限公司、三田倉儲股份有限公司、郁慶塑膠股份有限公司。