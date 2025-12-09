第24屆國家文藝獎名單揭曉 吳明益等7人獲獎

（中央社記者邱祖胤台北9日電）第24屆國家文藝獎名單揭曉，分別由作家吳明益、藝術家李再鈐、國樂作曲家盧亮輝、編舞家林文中、表演藝術家王金櫻、建築家簡學義、導演虞戡平等人獲得，每人均獲100萬元獎金。

其中現年54歲的吳明益為歷屆文學類得主中最年輕得獎者。

根據國藝會發布新聞稿，吳明益雖投身學院工作，卻從未遠離寫作，於近30年創作生涯中，橫跨多種文類，在國內引發廣泛討論，也在國際文壇引起關注，從2000年迄今，他囊括國內各大文學獎項，也屢獲國際肯定

李再鈐出身於書畫世家，創作逾一甲子，形式涵蓋雕塑、水墨、書法、立體裝置等多元作品，至今97歲創作不輟，持續展現新意，畢生堅持藝術家風骨。

盧亮輝1938年出生於印尼，中國大陸留學、香港工作、台灣落腳。由於獨特的生活經歷，「文化尋根」一直是其創作的一大特色。作品平易近人，且均有獨特的旋律曲線，多次入圍並曾獲傳藝金曲獎。

林文中1973年生，在民族舞家庭中成長，2008年返台創立林文中舞團，在國內持續深耕創作，近年作品轉而探究社會議題，觸及文化身分、權力與再現的社會議題，讓舞蹈成為反思與批判的場域。

王金櫻1946年生，藝齡逾70年，歷經內台歌仔戲、賣藥團、廣播歌仔戲、電視歌仔戲、精緻歌仔戲等展演環境改變，從身為演員的身體實踐，到作為導師暨製作人的藝師高度，持續再創造以歌仔戲美學為體的劇場與歷史。

簡學義1954年生，畢業於東海大學建築系，竹間聯合建築師事務所創辦人。自1986年起，簡學義開始投入建築創作，迄今已近40年，曾3度獲得台灣建築獎首獎，以及多次國家及地方級建築獎項的榮耀。

虞戡平1950年生，1983年作品「搭錯車」為其代表作，他在台灣電影在新舊交替的轉折點上，創作保有傳統類型電影風格、又融合新電影社會寫實的經典。持續拍攝30年的紀錄片「百年孤寂」，目前仍在進行中。

國家文藝獎頒獎典禮將於2026年5月15日於台北表演藝術中心球劇場舉行。（編輯：李亨山）1141209