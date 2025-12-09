第24屆國家文藝獎得主出爐！吳明益、虞戡平、李再鈐等7人獲獎

國藝會董事長林淇瀁公布第24屆國家文藝獎得獎名單。圖／國藝會提供

備受藝文界矚目的「國家文藝獎」今（9日）由國家文化藝術基金會董事長林淇瀁正式公布第24屆得獎名單。經過長達半年的嚴謹評選，最終由作家吳明益、藝術家李再鈐、國樂作曲家盧亮輝、編舞家林文中、表演藝術家王金櫻、建築家簡學義及導演虞戡平共七位傑出藝文工作者脫穎而出。頒獎典禮預計於2026年5月15日在臺北表演藝術中心舉行，每位得主將獲頒獎座乙座及新台幣100萬元獎金。

文學類得主吳明益現任東華大學華文系教授，其創作生涯近30年，作品橫跨多種文類且具高度國際影響力。小說《複眼人》曾獲法國島嶼文學獎，《單車失竊記》入選布克國際獎，而描寫台北商場故事的《天橋上的魔術師》更被改編為熱門電視劇集。電影類得主虞戡平則以1983年經典電影《搭錯車》聞名，近年他深耕原住民影視人才培育，耗時30年拍攝史詩紀錄片《百年孤寂》，深刻記錄排灣族部落的祭典與變遷。

本屆最年長得主為97歲的藝術家李再鈐，出身書畫世家，創作歷程逾一甲子。他融合西方低限主義與東方哲思，從早期的「五行雕塑小集」到《低限的無限》系列，展現堅持不懈的藝術風骨。建築類得主簡學義為竹間聯合建築師事務所創辦人，代表作包括鶯歌陶瓷博物館、國家人權博物館等，其設計富含人文關懷與空間詩意，曾多次獲得台灣建築獎首獎肯定。

表演藝術領域同樣展現傳承與創新的精神。獲文化部認定為「人間國寶」的王金櫻，藝齡超過70年，從演員、製作人到劇藝導師，致力於歌仔戲的保存與當代轉化。國樂作曲家盧亮輝作品融合台灣民謠與地景，打破傳統與現代藩籬，影響華人音樂圈深遠。編舞家林文中則以「流體動力學」為核心，作品從極簡實驗轉向探討權力與身分等社會議題，其舞作《長河》曾獲台新藝術獎，成功形塑具台灣底蘊的當代舞蹈語彙。

國藝會表示，國家文藝獎旨在獎勵具有卓越藝術成就且持續創作的傑出工作者。本屆自今年5月起受理推薦，歷經各類複審與決審，總計有88位提名及評審委員參與。七位獲獎者在各自領域展現旺盛生命力，不僅開創獨特的美學風格，更對國內藝文環境發展做出深刻貢獻，實為台灣藝壇的重要典範。



