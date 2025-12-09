第24屆國家文藝獎得獎名單公布 李再鈐、虞戡平共7人獲獎

國藝會強調，得獎者的藝術成就卓越，其精神與專業學養，對國內藝文環境發展具有深刻的影響與貢獻，可為國內藝壇典範，國藝會將於2026年5月15日於台北表演藝術中心球劇場舉行贈獎典禮。（賀培晏攝）

國家文藝獎為我國藝文界備受矚目的獎項之一，而第24屆的得獎者，在歷經6個多月的推薦、提名、評選過程，於今（9）日由國家文化藝術基金會董事長林淇瀁公布得獎者名單，分別為，作家吳明益、藝術家李再鈐、國樂作曲家盧亮輝、編舞家林文中、表演藝術家王金櫻、建築家簡學義、導演虞戡平。

國家文化藝術基金會說明，本獎項的獎勵對象為「具有卓越藝術成就，且持續創作或展演之傑出藝文工作者」，獎勵類別包括文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築、電影，獎勵總額以7名為限，並自2015年起調整為每2年辦理1次。

國藝會表示，第24屆國家文藝獎自今年5月開始受理推薦、提名，經過各類複審及決審，每個階段加總、共計有88位提名及評審委員參與其中，最終於9日召開的董事會中通過得獎者名單，7位獲獎的藝文工作者，都以其旺盛的熱忱與生命力，在藝術的道途中努力不懈，並積極開創獨特且具時代性的美學風格，卓然有成。

林淇瀁介紹，作家吳明益即便投身學院工作，卻從未遠離寫作，於近30年創作生涯中，橫跨多種文類，在國內引發廣泛討論，也在國際文壇引起關注，從2000年迄今，囊括國內各大文學獎項，也屢獲國際肯定，包括《複眼人》法譯本於2014年獲得法國島嶼文學獎（Prix du livre insulaire）小說類大獎；《單車失竊記》於2018年入選英國布克國際獎（Booker International Prize）；以及《天橋上的魔術師》於2021年獲改編為同名電視劇集。

而高齡97歲的藝術家李再鈐，已創作逾1甲子，形式涵蓋雕塑、水墨、書法、立體裝置等多元作品，，且至今持續展現新意，畢生堅持藝術家風骨，​1950年李再鈐受「四六事件」牽連而遭退學。之後在1970年代，與楊英風、陳庭詩、朱銘等當代雕塑家組成「五行雕塑小集」，突破早年全省美展的主流風格；1983年，從低限主義藝術出發，創作《低限的無限》等一系列作品。

國樂作曲家盧亮輝，因獨特的生活經歷，遂「文化尋根」一直是其創作的一大特色，作品平易近人，且均有獨特的旋律曲線，多次入圍並曾獲傳藝金曲獎；編舞家林文中，則是在國內持續深耕創作，並勇於突破藝術瓶頸的編舞家，初期創作以極簡抽象為核心，打破劇場空間的想像，近年作品轉而探究社會議題，作品觸及文化身分、權力與再現的社會議題，讓舞蹈成為反思與批判的場域。

表演藝術家王金櫻為文化部指定「重要傳統表演藝術保存者」，歷經內台歌仔戲、賣藥團、廣播歌仔戲、電視歌仔戲、精緻歌仔戲等各種技術條件與展演環境的改變；建築家簡學義迄今已創作近40年，建築作品「誠品中山店」、「鶯歌陶瓷博物館」、「國立海洋科技博物館潮境海洋研究中心」、「台北市網球中心」、「國立台灣大學人文館」、「國家人權博物館」等，更曾獲得三座台灣建築獎首獎，以及多次國家及地方級建築獎項的榮耀。

導演虞戡平為培育原住民影視人才的重要推手，1983年的《搭錯車》為其代表作，入圍並獲得第20屆金馬獎多個獎項，立於臺灣電影在新舊交替的轉折點上，為一部保有傳統類型電影風格、又融合新電影社會寫實的經典佳作。史詩紀錄片《百年孤寂》，至今持續拍攝30年，以漫長時間、紀錄排灣族臺東縣達仁鄉土坂部落的傳統祭典與生活變遷。​

國藝會強調，得獎者的藝術成就卓越，其精神與專業學養，對國內藝文環境發展具有深刻的影響與貢獻，可為國內藝壇典範，國藝會將於2026年5月15日於台北表演藝術中心球劇場舉行贈獎典禮，分別贈予7位得獎者獎座乙座及獎金壹百萬元，以表推崇。

