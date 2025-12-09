第24屆國家文藝獎揭曉 7得主展現卓越成就

記者黃朝琴／臺北報導

第24屆「國家文藝獎」今（9）日揭曉，此乃臺灣文化界最高指標獎項，獲獎者包括作家吳明益、藝術家李再鈐、國樂作曲家盧亮輝、編舞家林文中、表演藝術家王金櫻、建築家簡學義、導演虞戡平等7人，可謂實至名歸，其中， 54歲吳明益也是歷屆文學類最年輕得主。

國家文藝獎每2年舉辦一次，第24屆國家文藝獎，歷經6個多月評審，選出7名得獎者，國家文化藝術基金會今天召開董事會通過，隨即由董事長向陽正式宣布第24屆得獎名單，肯定他們以源源不絕的熱情與創造力，在各自的藝術領域開闢新地景，可為臺灣藝壇典範。

向陽表示，這次得獎名單展現「國家文藝獎」的精神，7名得獎者在專業道路持續創作，展現卓越成就，明年5月15日擇定臺北藝術表演中心舉行贈獎典禮，分別贈予得獎者獎座乙座及獎金壹百萬元。

國藝會表示，吳明益（54歲）1971年生，雖投身學院工作，卻從未遠離寫作，於近30年創作生涯中，橫跨多種文類，在國內引發廣泛討論，也在國際文壇引起關注，從2000年迄今，他囊括國內各大文學獎項，也屢獲國際肯定

李再鈐（97歲）1928年生，出身於書畫世家，創作逾一甲子，形式涵蓋雕塑、水墨、書法、立體裝置等多元作品，至今97歲創作不輟，持續展現新意，畢生堅持藝術家風骨。

盧亮輝（87歲）1938年出生於印尼，中國大陸留學、香港工作、臺灣落腳。由於獨特的生活經歷，「文化尋根」一直是其創作的一大特色。作品平易近人，且均有獨特的旋律曲線，多次入圍並曾獲傳藝金曲獎。

林文中（52歲）1973年生，在民族舞家庭中成長，2008年創立林文中舞團，在國內持續深耕創作，近年作品轉而探究社會議題，觸及文化身分、權力與再現的社會議題，讓舞蹈成為反思與批判的場域。

王金櫻（79歲）1946年生，藝齡逾70年，歷經內台歌仔戲、賣藥團、廣播歌仔戲、電視歌仔戲、精緻歌仔戲等展演環境改變，從身為演員的身體實踐，到作為導師暨製作人的藝師高度，持續再創造以歌仔戲美學為體的劇場與歷史。

簡學義（71歲）1954年生，畢業於東海大學建築系，竹間聯合建築師事務所創辦人。自1986年起，簡學義開始投入建築創作，迄今已近40年，曾3度獲得臺灣建築獎首獎，以及多次國家及地方級建築獎項的榮耀。

虞戡平（75歲）1950年生，1983年作品「搭錯車」為其代表作，他在臺灣電影在新舊交替的轉折點上，創作保有傳統類型電影風格、又融合新電影社會寫實的經典。持續拍攝30年的紀錄片「百年孤寂」，目前仍在進行中。

國家文藝獎設置目的在獎勵「具有卓越藝術成就，且持續創作或展演的傑出藝文工作者」，獎勵類別包括文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築、電影，獎勵總額以7名為限，並自2015年起調整為每2年辦理一次。