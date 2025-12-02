第24屆海外臺校三長會議 齊聚越南胡志明市舉行

第24屆海外臺灣學校董事長、校長曁家長會長聯席會議團體照

越南胡志明市臺灣學校、馬來西亞吉隆坡臺灣學校、印尼雅加達臺灣學校及印尼泗水臺灣學校等4校代表於今（2日）齊聚越南胡志明市，參加第24屆海外臺灣學校董事長、校長暨家長會長聯席會議(簡稱三長會議)，促進各校間的合作交流，強化校務營運與發展。

教育部國際及兩岸教育司副司長陳立穎應邀在三長會議開幕式致詞，代表教育部表達對於董事長、校長及家長會長們長期於異國深耕教育的感謝，並且表示各地海外臺灣學校辦學成功，成為當地的標竿學校，更讓各國人民看見臺灣價值。海外臺灣學校的學生從幼兒園到高中階段，同學們個個具備跨文化適應力以及多語言的優勢，不但視野寬廣，更符合未來時代需求，對於許多想進軍東南亞的企業，也都是珍貴的人才。

今年的三長會議，除了安排各校特色經營報告外，並分享最新教育趨勢，強調AI教育的重要性，同時在綜合座談方面，與各校就面臨的問題與挑戰進行討論，共同與在場各校董事長、校長及家長會長作深入會談，會後並安排參訪丁善理紀念中學，觀摩胡志明市臺灣學校動靜態教學成果展，陳立穎副司長亦特別拜會胡志明市國家大學陳高榮（Tran Cao ViNh）副總校長，深化我國大學與學校的教育合作。

教育部表示，海外臺灣學校是臺商慷慨解囊捐款募集成立，創立的目的是為了提供身在海外的臺商子女與國內相同正規教育的機會，並配合政府推展海外文教活動與增進臺灣與東南亞教育文化的交流。目前在東南亞有4所海外臺灣學校，包括越南胡志明市臺灣學校、馬來西亞吉隆坡臺灣學校、印尼雅加達臺灣學校及印尼泗水臺灣學校。各校致力承擔我國在海外中、小學教育重責，也是我國展現臺灣優質教育的重要據點。