第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽國際賽 17國選手齊聚高雄 世界冠軍領銜「冠軍聯盟」震撼開場

▲金爵獎國際賽開幕典禮貴賓大合照。

【記者 王雯玲／高雄 報導】「第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」國際賽開幕典禮於今（17）日在高雄圓山大飯店盛大舉行，今年共有來自 17 個國家的頂尖選手參賽，並邀請 15 位國際級評審親臨高雄，以跨文化、跨產業、跨技藝的最高規格，打造亞洲餐旅領域少見的國際級技藝交流舞台，象徵金爵獎國際化版圖再創新高。

開幕典禮由四位國際級頂尖選手共同組成的 「冠軍聯盟」 震撼揭幕，陳鈺承、陳俊燊、李廷諺及郭仲維等四位世界冠軍以象徵技藝傳承、專業精神與國際文化交流的角色同台亮相，不僅展現台灣在國際調酒競技中的卓越實力，也為全體選手注入高度鼓舞，掀起國際賽最震撼的開場。冠軍聯盟連袂出場，也象徵金爵獎的價值核心-技藝傳承、青年培育、文化交流、國際接軌。

國際賽開幕典禮佳賓雲集，包括總統府資政謝長廷先生、海委會科技文教處林麗英處長、中華民國國際調酒協會郭朝坤榮譽會長、IBA國際調酒協會秘書長及各國會長都蒞臨會場，回顧金爵獎的發展並對本次大會賽事獻上祝福。高雄市政府文化局副局長簡美玲致詞時，特別肯定金爵獎在高雄深耕多年，一步一腳印從地方競賽成長為亞洲重要的跨領域餐旅競技平台，充分展現城市文化力與國際連結能力，同時祝福各國參賽選手都能感受到高雄獨特動人的魅力。

今年特別企劃的「夢想續杯組」，更為賽事增添深度。「夢想續杯組」係邀請曾在金爵舞台發光、如今已於各領域發展的選手重新回到出發點，回到曾經承載青春與夢想的舞台。對許多選手而言，這個舞台曾為他們打開餐旅與專業的道路，這個舞台塑造了目標、方向與職涯願景，「夢想續杯組」象徵金爵獎不僅培育技術，更陪伴選手走向人生不同階段，是技職教育與文化影響力的最佳體現。

本屆國際賽賽事項目完整且備受矚目，來自17國家的選手與台灣較勁，為本日最大焦點，涵蓋了國際傳統調酒組，國際花式調酒組（今年更有兩位來自義大利及阿根廷國際職業級花式選手參賽），金酒職業大專傳統調酒組決賽、金酒職業大專花式調酒組、 MONIN CUP無酒精創意調飲組決賽、高中職無酒精傳統調飲組決賽等項。

今年新增 3 大特色競賽 :包括高中職／大專 台灣導覽達人挑戰賽，以「高雄城市行銷」為核心，培養跨語言、跨文化與國際接待人才；台塑經典割包賽，結合台塑經典牛小排與中式割包創意，展現高雄多元飲食文化；海洋主題果醬畫盤競賽則以海洋永續為理念，以低耗材、高創意的表現方式，呈現海洋色彩與環境保育精神，亦為本屆視覺亮點之一。

金爵獎吸引多國選手與評審到訪，使高雄在餐飲、觀光與文化外交上皆獲得高度能見度，也成為台灣青年走向世界的重要舞台。中華民國國際調酒協會理事長郭植伶表示，今年所邀請的國際評審多為 WCC 世界盃的國際級裁判，評審陣容強大且專業度極高。能夠邀請到世界盃級評審親臨高雄，不僅提升競賽的國際標準，也讓台灣選手有機會直接與全球技術趨勢接軌，對深化國際交流與技藝發展具有重要意義。（圖／記者王雯玲翻攝）