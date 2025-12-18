第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽隆重登場 海委會攜手國際調酒協會海洋意象融入生活創意
記者鍾和風/高雄報導
為促進國人海洋文化思維主流化，海洋委員會攜手中華民國國際調酒協會及高雄市政府文化局，將海洋意象融入國際級餐飲與旅遊競賽「金爵獎」，17日假高雄圓山大飯店辦理國際大賽，有來自17國家的選手登場較勁。「金爵獎」邁入第24屆，今年響應海洋委員會「復振航海文化力」的號召，以「一杯海的記憶」為題，引領參賽者在專業與創意中表達對環境議題、永續精神與文化敘事的創作深度，讓海洋成為第24屆金爵獎備受矚目的焦點。
參賽作品。(圖/海委會提供)
海洋委員會林麗英處長表示，作為國家最高海洋事務主管機關，在豐富人民的海洋生活肩負重大使命。本屆金爵獎以「永續海洋文化：一杯海的記憶」為主題，於創意調酒及餐飲設計中融入海洋元素，促進選手們思考如何經由味覺、視覺、嗅覺展現保護海洋、珍惜海洋的觀點，展現與海共生共榮的精神與價值，具有重要意義。
從飲食連結海洋文化的創新體驗，從政策層面跨足生活、文化與觀光等領域，海洋委員會期待讓海洋的浪漫與精彩不只在展演或圖像中被看見，而是轉化為大眾日常中可被感受、親近與細賞的生活精品。本次金爵獎不僅是場競賽，更成為讓海洋文化走入日常的行動場域。透過將海洋意象融入飲食設計、旅遊體驗與城市敘事，讓海洋文化發展從理念走向實踐，從專業走向生活，持續累積屬於臺灣的藍色創意能量。
謝長廷資政表示，臺灣調酒聞名世界，而花式調酒的訓練並不容易，選手需要極高的恆心與意志。專注的恆心與堅強的意志是成功的基礎，在任何領域、任何事業都適用，在座新一代的選手，正持續傳承這樣的精神。
資深選手吳柔文表示，2009年自己代表臺灣參加世界調酒大賽，那是個競爭非常激烈，每秒都在比拼穩定與創意的舞臺。獲獎的那一刻，她體會到獎盃不是終點，而是舞臺餽贈的禮物：「舞臺送給我自信，相信自己值得被看見，送給我大方的表達，不只是調製一杯酒，更要呈現作品的故事與靈魂。最重要的是，舞臺送給我突破與試錯的勇氣。失敗不是停止，而是重新調整方位後再次上臺。我想對正在努力的選手們說，不要害怕失敗。每次的手滑、每次的重來、每次的冒險，都在調製人生這杯最珍貴的酒。堅持到底，努力付出，最終這個舞臺的光是屬於你們的。」
中華民國國際調酒協會理事長郭植伶表示，今年所邀請的國際評審多為 WCC 世界盃的國際級裁判，不僅提升競賽的國際標準，也讓臺灣選手有機會直接與全球技術趨勢接軌，對深化國際交流與技藝發展具有重要意義。而除了服務技術，這場競賽更引導年輕學子在專業技能外，關注全球海洋議題，讓技藝與文化素養相輔相成，為餐旅教育注入更深層價值。以賽事為例，本屆除了調飲外，口布摺疊競賽亦以「海洋環保」為主題。選手以布巾詮釋海洋、生態與永續意象，透過服務美學展現對環境議題的理解。
海洋，是臺灣生命的搖籃，孕育活力與靈感，接軌土地與世界，搖曳出島嶼的夢與未來。第24屆的金爵獎將「海洋」融入競賽內涵，敦促國內外選手共同以更親近方式走進海洋，體認到保護海洋、珍惜自然資源的重要性，進一步將「海洋國家」的精神融入生活，讓「海洋子民」感受心與海的親密無間。海委會期待藉此拋磚引玉，邀請公私各界持續在海的香氣與光影中發掘多元樣貌，重新透過創意領航國人認識這座島嶼的深度與詩意。
