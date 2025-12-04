第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽 12/16、17高雄圓山飯店登場

高雄市政府文化局與中華民國國際調酒協會共同主辦第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 由高雄市政府文化局與中華民國國際調酒協會共同主辦的第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽，12月16、17日在高雄圓山飯店舉行，今年計有美國、日本、瑞士、新加坡、馬來西亞、香港、澳門、俄羅斯、義大利、阿根廷、賽普勒斯、越南、波多黎各、葡萄牙、印度、荷蘭及台灣等17個國家選手參與，展現亞洲餐旅競技舞台的國際化能量與高度技術交流價值。

文化局表示，「金爵獎」創立以來，致力提升台灣餐旅技職教育，與國際競技合作，自第9屆起逐步擴大競賽架構，由調酒領域延伸至餐飲、甜點、旅遊與服務技術等多元職能，正式發展為跨領域餐旅競技平台，並成為南台灣具代表性的國際專業賽事。

文化局副局長簡美玲指出，高雄一直以多元飲食文化與城市創意能著稱，有海港城市的開放性與國際視野，金爵獎是以餐飲技藝為媒介，將美食、旅遊與服務巧妙結合，不僅展現青年學子的專業實力，也讓世界看見高雄在餐旅教育、城市文化與國際交流上的持續努力，並讓全球各地的選手，以高雄為交流舞台，深化城市品牌的國際能見度。

這屆金爵獎設立20個賽項目，內容涵蓋調飲創作、服務美學、餐飲創意設計與文化導覽等多元面向。競賽中包括國際飲品技藝類的調酒與無酒精飲品創作，餐食與甜點藝術類的台塑經典割包料理、中餐水花呈盤、糖霜餅乾及果醬畫盤製作，以及專業服務技術類的托盤服務與口布摺疊。此外，也規劃文化導覽與體驗設計類的旅遊導覽競賽，完整展現餐旅產業的跨領域專業能力。今年參賽對象橫跨全台32所高中職、25所大專院校及餐旅相關從業者，形成兼具教育價值與國際實務能力的專業選手陣容。

值得一提，今年金爵獎還以「海洋永讀文化」為主軸，聚焦在地食材運用、環境意識推廣、循環利用與地方文化再詮釋，並特別以台灣代表性烈酒「金門高粱」做為主要表現素材，引導選手以海洋文化與永續理念發展創作。另為與國際同步，本屆賽事攜手創立逾百年、在160多國廣泛使用的國際調飲品牌MONIN，將全球調飲產業的專業規範帶入競賽，並採行IBA(International Bartenders Association)國際評分制度，首度導入AI數位評分系統，以提升評分效率、減少紙張使用，全面與國際評審標準接軌。

MONIN組前三名將受邀前往馬來西亞MONIN工廠進行技術參訪，強化全球視野與產業連結。同時，由ICE WALKER提供專業競賽用冰，以符合國際飲品品質控管要求。台塑生醫亦與台塑王氏昆仲公園文化基金會合作，舉辦「台灣導覽職人挑戰賽」，邀請參賽者設計融合地方文化、景點故事與旅遊體驗的兩天一夜特色行程。

「金爵獎」致力提升台灣餐旅技職教育。 圖：孫家銘翻攝

台塑生醫以牛小排為核心食材，將割包以創意方式重新詮釋。 圖：孫家銘翻攝