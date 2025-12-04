第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽12月登場 17國665人齊聚高雄

【記者 王雯玲／高雄 報導】由高雄市文化局與中華民國國際調酒協會共同主辦的「第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，將於12月16日至17日假高雄圓山大飯店舉行。今年共有來自美國、日本、瑞士、新加坡、馬來西亞、香港、澳門、俄羅斯、義大利、阿根廷、賽普勒斯、越南、波多黎各、葡萄牙、印度、荷蘭及台灣共 17個國家選手參與，展現亞洲餐旅競技舞台的國際化能量與高度技術交流價值。

「金爵獎」創立以來，致力提升台灣餐旅技職教育與國際競技合作。自第9屆起逐步擴大競賽架構，由調酒領域延伸至餐飲、甜點、旅遊與服務技術等多元職能，正式發展為跨領域餐旅競技平台，並成為南台灣具代表性的國際專業賽事。

高雄市文化局簡美玲副局長表示，金爵獎以餐飲技藝為媒介，將文化、美食、旅遊與服務巧妙結合不僅展現青年學子的專業實力，也讓世界看見高雄在餐旅教育、城市文化與國際交流上的持續努力。除參與國際賽程外，協會也規劃帶領選手走訪台塑王氏昆仲公園、西子灣英國領事館、旗津海岸公園、左營蓮池潭龍虎塔、駁二藝文特區及高雄流行音樂中心等高雄著名景點，歡迎所有國內外選手齊聚高雄，帶來更多元的文化及專業交流。市府團隊將持續支持推動具國際指標性的餐旅競賽，讓更多來自世界各地的選手以高雄為交流舞台，深化城市品牌的國際能見度。

第24屆金爵獎設立20個競賽項目，內容涵蓋調飲創作、服務美學、餐飲創意設計與文化導覽等多元面向。競賽中包括國際飲品技藝類的調酒與無酒精飲品創作，餐食與甜點藝術類的台塑經典割包料理、中餐水花呈盤、糖霜餅乾及果醬畫盤製作，以及專業服務技術類的托盤服務與口布摺疊。此外，也規劃文化導覽與體驗設計類的旅遊導覽競賽，完整展現餐旅產業的跨領域專業能力。今年參賽對象橫跨全台32所高中職、25所大專院校及餐旅相關從業者，形成兼具教育價值與國際實務能力的專業選手陣容。

本屆競賽以「海洋永續文化」為主軸，聚焦在地食材運用、環境意識推廣、循環利用與地方文化再詮釋，並特別以台灣代表性烈酒「金門高粱」作為主要表現素材，引導選手以海洋文化與永續理念發展創作。

金爵獎的理念在於透過競賽與國際標準接軌，並結合企業合作，深化產學共同培育專業技術菁英人才的目標。本屆亮點包括以「一杯海的記憶」為主題的永續調飲創作，指定以金門高粱作為核心基酒；台塑經典牛排割包的創意呈現，以東西方飲食美學融合為亮點；首次導入的「台灣導覽旅遊挑戰賽」，由選手規劃國際友人的高雄旅遊體驗，打造文化敘事型競賽；以及邀請歷屆選手重返舞台的「夢想續杯組」，建立職涯持續發展與學習循環模式。

同時，為與國際水準同步，本屆賽事攜手創立逾百年、在160多國廣泛使用的國際調飲品牌MONIN，將全球調飲產業的專業規範帶入競賽，並採行 IBA（International Bartenders Association）國際評分制度，首度導入AI數位評分系統，以提升評分效率、減少紙張使用，全面與國際評審標準接軌。MONIN組前三名將受邀前往馬來西亞 MONIN 工廠進行技術參訪，強化全球視野與產業連結。同時，由ICE WALKER 提供專業競賽用冰，以符合國際飲品品質控管要求。

第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽，不僅是展現台灣餐飲業創新與永續發展的重要平台，更是一次展示台灣餐飲專業水準與國際接軌的絕佳機會。歡迎對賽事有興趣的朋友搜尋「中華民國國際調酒協會」 FB粉絲專頁，關心最新賽程消息。（圖／記者王雯玲攝）

【活動資訊】

活動名稱：第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽

活動時間：114/12/16(二)09:00國內賽開幕、12/17(三)09:00國際賽開幕

活動地點：高雄圓山大飯店5樓(高雄市鳥松區圓山路2號)

觀賽須知：活動日程為09:00-16:00，若對賽事有興趣者皆可免費參觀

主辦單位：高雄市政府文化局、中華民國國際調酒協會

*更多賽事資訊，請參考「中華民國國際調酒協會」 FB粉絲專頁