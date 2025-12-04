第24屆金爵獎17國665名選手齊聚高雄 打造亞洲餐旅國際交流新里程
第24屆「金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」將於12月16日至17日在高雄圓山大飯店盛大登場，今年共有來自美國、日本、瑞士、新加坡、馬來西亞、義大利、阿根廷等17國、665名選手報名，在高雄搭建起亞洲餐旅技藝競技的新舞台。活動由高雄市文化局與中華民國國際調酒協會共同主辦，展現台灣在餐旅教育與國際專業交流上的深厚實力。
↑圖說：簡美玲表示，金爵獎以餐飲技藝為媒介，將文化、美食、旅遊與服務巧妙結合，讓世界看見高雄在餐旅教育、城市文化與國際交流上的持續努力。（圖片來源：高雄市文化局提供）
金爵獎自創立以來致力推動餐旅技職教育及國際合作，自第9屆起由調酒領域擴大至餐飲、甜點、旅遊與服務技術等跨領域項目，已成為南台灣最具代表性的國際級餐旅賽事。高雄市文化局副局長簡美玲表示，金爵獎以餐飲技藝為媒介，將文化、美食與旅遊融合，讓高雄成為全球餐旅人才交流的重要舞台。賽事期間，選手也將走訪王氏昆仲公園、西子灣英國領事館、旗津海岸公園、蓮池潭龍虎塔、駁二藝文特區與高雄流行音樂中心，感受高雄的城市文化與風景。
↑圖說：2025亞太杯花式調酒冠軍莊家豪表演（圖片來源：高雄市文化局提供）
本屆競賽共設20項專業項目，涵蓋調酒、無酒精飲品創作、甜點藝術、餐飲設計、托盤服務、口布摺疊，以及旅遊導覽等多元領域，包括台塑經典割包料理、中餐水花呈盤、糖霜餅乾與果醬畫盤製作等技術展示。參賽者來自全台32所高中職、25所大專院校及餐旅專業人士，展現教育與實務並重的競賽陣容。
今年競賽以「海洋永續文化」為主題，強調永續、循環與在地文化再詮釋。特別以台灣代表性烈酒「金門高粱」作為指定素材，引導選手創作具地方特色的永續飲品。「一杯海的記憶」永續調飲、台塑牛排割包創意料理、以及首次登場的「台灣導覽旅遊挑戰賽」等亮點，也展現餐旅產業跨域整合的能力；「夢想續杯組」更邀請歷屆選手回歸，建立長期學習與職涯循環。
↑圖說：日本市政府藝術講師周晏羽現場示範果醬畫盤（圖片來源：高雄市文化局提供）
賽事同步採用IBA國際評分制度，並與百年國際調飲品牌 MONIN 合作，首次導入AI數位評分系統，提升評分效率並減少紙張使用，全面接軌國際規範。MONIN 組前三名還將前往馬來西亞進行技術參訪，深度了解全球飲品產業鏈；同時由 ICE WALKER 提供國際標準競賽用冰，確保飲品品質。
主辦單位表示，金爵獎不僅是展示台灣創意與技術的重要平台，更是推動餐旅產業國際化的重要力量。相關資訊可至「中華民國國際調酒協會」官方粉絲專頁查詢。
