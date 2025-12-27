第25屆公共工程金質獎得獎名單揭曉

國內公共工程品質最高榮譽、行政院公共工程委員會二十七日表示，「第二十五屆公共工程金質獎」得獎名單出爐！本屆共選出六十九件公共工程品質優良獎、十八件公共設施維護管理獎、個人貢獻獎十人，及特別貢獻獎二十三個單位。

今年公共工程品質優良獎「特優」工程中，土木類有二件特優工程，分別為交通部公路局辦理之「淡江大橋及其連絡道路5K+000~7K+035新建工程」及交通部鐵道局辦理之「R231標永久軌軌道工程」。

廣告 廣告

水利類有四件特優工程，分別為經濟部水利署中區水資源分署辦理之「大安大甲溪聯通管工程-大甲溪輸水管第一標統包工程」、經濟部水利署南區水資源分署辦理之「荖濃溪(里嶺)伏流水統包工程─水管橋工程」、臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司辦理之「臺中港老舊碼頭(#29)整建工程」及嘉義縣政府辦理之「嘉義縣一０九年九月豪雨『中埔鄉嘉141線0K+500處崩塌地復建工程』」。

建築類有二件特優工程，分別為新北市政府城鄉發展局辦理之「三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程」及彰化縣政府辦理之「彰化縣綜合服務行政大樓新建工程」。

另「公共設施維護管理獎」有二件特優設施，分別為台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠管理之「永安液化天然氣廠」及新北市政府新建工程處管理之「新北市樹林藝文綜合行政大樓」。

工程會表示，今年「公共工程品質優良獎」計一百十六件工程參選，得獎六十九件。「公共設施維護管理獎」計二十八件設施參選，得獎十八件。「個人貢獻獎」有十三人參選，計時人獲獎。「特別貢獻獎」獎勵連續五屆、十屆及十五屆得獎之單位，則分別有十九個、三個及一個單位獲獎。

工程會指出，全國在建公共工程一年約4萬餘件，能受各工程主管機關推薦參選金質獎的工程，都是經過三級品管作業嚴格把關，層層篩選之品質優良案件，獲獎極為難得，值得肯定。