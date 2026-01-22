第25屆公共工程金質獎頒獎典禮表揚優質工程團隊及人員

行政院公共工程委員會舉行「第二十五屆公共工程金質獎」頒獎典禮。（圖：行政院公共工程委員會提供）

行政院公共工程委員會於二十一日舉行「第二十五屆公共工程金質獎」頒獎典禮，行政院院長卓榮泰親臨典禮，並頒發「公共工程品質優良獎」、「公共設施維護管理獎」及「個人貢獻獎」特優獎，向得獎團隊與觀禮人員表達誠摯感謝。

卓榮泰表示，今年共頒發六十九件金質獎，佔全國公共工程四萬多件的千分之一點七，對獲獎團隊表示肯定。儘管面臨原物料短缺及缺工挑戰，一一四年度公共工程仍執行超過七千三百億元，展現持續推動的決心。

他指出，「公共工程金質獎」是工程界的最高榮譽，獲獎項目包括對交通、社會福利及水利等領域有貢獻的工程，這些建設改善了民眾的生活環境。強調，優質公共建設代表國家實力，並期望工程能更精細規劃及管理，展現政府對民眾的承諾，同時期待政府能跟上ＡＩ潮流，提升人民生活品質。

工程會主委陳金德表示，今年全國推薦參選的工程計有一百四十四件，創歷年新高。由於案件增多，評審委員們從新北宜蘭到屏東、花蓮臺東，甚至外島進行實地走訪，感謝他們的辛勞。

陳金德指出，金質獎的標準會隨時代需求持續精進。本屆新增要求提供「具體減碳成效」和「綠覆率量化數據」。下屆起，將定期加強查核，並以更嚴謹的標準進行評審。感謝所有得獎團隊的奉獻，期許大家持續努力，透過優質公共建設為國人創造美好生活。