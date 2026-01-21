第25屆公共工程金質獎頒獎典禮 表揚優質工程團隊及人員

行政院長卓榮泰（中）與土木工程類特優得獎者合影。（工程會提供）

記者陳建興／台北報導

行政院公共工程委員會於21日舉行「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮，行政院院長卓榮泰親臨典禮，並頒發「公共工程品質優良獎」、「公共設施維護管理獎」及「個人貢獻獎」特優獎，向得獎團隊與觀禮人員表達誠摯感謝。

卓榮泰表示，本屆共69件獲獎，占全國1年公共工程4萬多件之千分1.7，肯定並恭喜今年金質獎獲獎的工程團隊。尤其近年面對原物料短缺與缺工嚴峻考驗，國內公共工程的推動並未因而中斷，114年度全國公共工程建設執行7,300億元以上，給予最高的肯定。

卓榮泰指出，「公共工程金質獎」是國內工程界最高榮譽，今年獲獎的特優個人與工程獎項，包含了對工程著有貢獻的公職人員、建構便利交通運能的橋梁工程、強化社會福利的社宅工程、穩定民生供水並創造親水環境的水利工程等，這些優良公共建設為民眾帶來更好的生活環境。

第25屆公共工程金質獎頒獎典禮大合影。（工程會提供）

卓榮泰並說明，優質公共建設是一國實力的代表，並期勉工程更細緻規劃、管理及服務，展現文明政府對社會民眾的承諾，也期待政府順應AI潮流，持續精進軟體、硬體，提升人民生活品質。

工程會陳金德主委表示，今年全國各界推薦參選的工程計有144件，創歷年新高，由於案件數的增加，評審委員們北從新北宜蘭、南至屏東、東至花蓮臺東，甚至蘭嶼、東沙島等外島實地走訪，過程艱辛，感謝所有評審委員的辛勞。

陳金德指出，金質獎的標準會隨著時代的需求，而持續精進。本屆新增評審標準要求提供「具體減碳成效」、「綠覆率量化數據」等項目。下屆起，確保金質獎參選案件之品質，將定期加強辦理查核工作，並將以更嚴謹的標準檢視及評審。

最後陳金德也感謝所有得獎工程團隊的犧牲與奉獻，把工程做到最好，值得給予最高的肯定及鼓勵，並期許大家持續努力，藉由優質公共建設，為國人創造美好生活。