第25屆壽山盃公益高爾夫球賽熱鬧登場

豔陽高照、揮桿聲此起彼落，第二十五屆「壽山盃公益高爾夫球賽」於十日在高雄信誼高爾夫球場熱情登場！該活動由果嶺趣味遊戲熱鬧揭幕，捐款五百元以上的球友即可參加，球友們紛紛暖身上場、拚勁十足！一開打就先替受贈單位募得上萬元，在眾人期待的目光下，由一位女性球友張芮萁完美揮桿，成功締造佳績，瞬間引爆全場掌聲與歡呼，也抱回由BMW台北依德、台北鎔德贊助的BMW Cruise M-Bike一台，成為一早壽山盃最閃耀亮麗的焦點，立刻拔得頭籌帶回第一項獎品！(見圖)

主辦單位今(十一)日說明，另一大亮點則落在第十三洞，由申豐特用應材股份有限公司贊助的「百萬黃金高爾夫球擺件」，讓球友們熱血沸騰、躍躍欲試，只是目前還沒有球友可以抱走價值一百萬的大禮；壽山盃最特別的就是各洞精心設計了許多趣味關卡與挑戰道具，全由基金會同仁親手DIY製作，只為把經費省下來，幫助更多弱勢團體。球友們有的專注研究擊球路線，有的即興發揮創意，不少第一次來參加的球友沒想到會有這麼多禮物，讓球場瞬間化身大型公益遊樂場，驚喜與笑聲此起彼落，現場氣氛一路嗨到最高點。

主辦單位「財團法人敬典文教基金會」表示，壽山盃今年正式邁入第二十五屆，從最初單純的一場高爾夫球賽，逐步成長為串聯企業、球友與弱勢團體的重要公益平台；感謝多年來一路相挺的企業夥伴與忠實球友，讓公益不再只是一次性的捐助，而是長期陪伴、深耕社會的力量。

除了場上的精彩競技，壽山盃也將公益精神落實在每一個角落。第十七洞同步結合公益園遊會，凡捐款一千元以上即可參與互動活動，今年特別邀集三家主要受贈單位-「財團法人高雄市私立博正兒童發展中心（承辦高雄市楠梓兒童發展中心）」、「財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心」及「社團法人屏東縣啟智協進會」共同設攤，販售由服務對象親手製作的特色商品。球友們一邊選購、一邊交流，用實際行動支持公益，讓善款效益持續擴散。

信誼高爾夫球場林壬林總經理指出，壽山盃不只是一場高爾夫球賽，更是一個串聯愛心的平台，每年來這邊舉辦也象徵透過每一次揮桿，讓社會看見更多善意，也讓受贈單位感受到被長期支持、被理解的力量。本屆賽事共吸引上百位球友熱情參與，無論是首次參賽的新朋友或多年相挺的老朋友，都在壽山盃除了留下難忘的回憶，更是滿載禮物而歸呀！

主辦單位也期待未來能有更多企業與個人加入壽山盃公益行列，共同實踐企業社會責任與社會關懷精神，讓「愛心揮桿」持續擴散，為社會注入更多溫暖與希望。