圖說：第25屆壽山盃高爾夫球賽，邀集受贈單位共同設攤，展出親手製作的特色商品。（圖片來源：敬典文教基金會提供） 第25屆「壽山盃公益高爾夫球賽」10日在高雄信誼高爾夫球場登場。活動由果嶺趣味遊戲熱鬧揭幕，一開打就先替受贈單位募得上萬元，在眾人期待的目光下，由女性球友張芮萁完美揮桿，成功締造佳績，瞬間引爆全場掌聲與歡呼，也抱回由 BMW台北依德、台北鎔德贊助的 BMW Cruise M-Bike 一台，成為一早壽山盃最閃耀亮麗的焦點，立馬拔得頭籌帶回第一項獎品！ 壽山盃也特別在各洞精心設計了許多趣味關卡與挑戰道具，全由基金會同仁親手DIY製作，把經費省下來幫助更多弱勢團體。球友們有的專注研究擊球路線，有的即興發揮創意，不少第一次來參加的球友沒想到會有這麼多禮物，讓球場瞬間化身大型公益遊樂場，驚喜與笑聲此起彼落，現場氣氛一路嗨到最高點。

圖說：第25屆壽山盃公益高爾夫球賽登場，果嶺變身公益遊樂場。（圖片來源：敬典文教基金會提供） 除了場上的精彩競技，壽山盃也將公益精神落實在每一個角落。第17洞同步結合公益園遊會，凡捐款1,000元以上即可參與互動活動。今年特別邀集三家主要受贈單位──「財團法人高雄市私立博正兒童發展中心（承辦高雄市楠梓兒童發展中心）」、「財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心」及「社團法人屏東縣啟智協進會」共同設攤，販售由服務對象親手製作的特色商品。球友們一邊選購、一邊交流，用實際行動支持公益，讓善款效益持續擴散。 信誼高爾夫球場總經理林壬林表示：「壽山盃不只是一場高爾夫球賽，更是一個串聯愛心的平台。每年來這邊舉辦也象徵透過每一次揮桿，讓社會看見更多善意，也讓受贈單位感受到被長期支持、被理解的力量。」本屆賽事共吸引上百位球友熱情參與，無論是首次參賽的新朋友或多年相挺的老朋友，都在壽山盃除了留下難忘的回憶，更是滿載禮物而歸呀！ 主辦單位也期待未來能有更多企業與個人加入壽山盃公益行列，共同實踐企業社會責任與社會關懷精神，讓「愛心揮桿」持續擴散，為社會注入更多溫暖與希望。

