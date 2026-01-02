第25屆壽山盃高爾夫球賽報名倒數 邀球友行善做公益

圖說：壽山盃高爾夫球賽報名倒數，邀球友行善做公益。（圖片來源：敬典基金會提供）

由財團法人敬典文教基金會主辦的「第25屆壽山盃高爾夫球賽」，將於2026年1月10日在信誼高爾夫球場熱情開打，目前賽事報名已進入最後倒數階段，主辦單位呼籲熱愛高爾夫球、關心公益的球友把握機會踴躍報名！

壽山盃邁入第25屆，長期結合運動與公益，透過賽事所募集之勸募款項，持續用於購置設備，協助弱勢團體改善資源與服務條件。敬典文教基金會表示，希望藉由球友的參與，讓運動熱情轉化為對社會的實質關懷。

為提升賽事趣味並兼顧公益初衷，本屆壽山盃特別規劃18洞特色道具挑戰，所有道具皆由基金會同仁親手DIY製作，以創意巧思取代高成本製作，完全保留更多經費回饋給需要幫助的弱勢團體。

主辦單位指出，壽山盃不僅是一場高爾夫球賽，更是一個凝聚善意、擴大公益影響力的平台。隨著報名即將截止，基金會誠摯邀請尚未報名的球友把握最後名額，一同揮桿行善，為社會注入更多溫暖力量。

