第25號颱風海鷗生成！低溫下探17度一週天氣預報先看

第25號颱風海鷗已生成，目前為輕度颱風，未來先通過菲律賓中部群島，接著進入南沙島海面，最後朝越南方向前進，對台灣無直接影響；接下來一週東北季風水氣多北宜花濕涼，北海岸雙北山區宜蘭雨勢大，低溫下探17度（馬祖），一週天氣預報先看。

圖 / 中央氣象署

11/3（ㄧ）仍受東北季風影響，加上水氣會更多，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨將更為持續，有局部較大雨勢發生的機率，大臺北平地下雨的範圍也廣，不過時間相對短暫，會有些雨停的時候，而桃竹苗、花蓮地區及中部山區的降雨則較為局部、短暫，臺東地區、恆春半島及南部山區也有零星降雨，中南部平地為多雲。

溫度方面，北部、東北部及東部天氣較涼，整天氣溫約19至24度，其他地區早晚也涼，低溫21至23度，高溫27至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。

11/4(二)、11/5(三)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚都涼；11/4水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部較大雨勢的機率，大臺北地區有短暫雨，北部、東部地區及中部山區有局部短暫雨，東南部地區、南部山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲。

11/5北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

低溫預測：北部、東北部19~21度，中南部、花東21~23度，馬祖17度，金門19、20度，澎湖22度；高溫預測: 北部、東北部23~26度，花東25~29度，中南部30~32度，馬祖18~21度，金門23~25度，澎湖24度。

11/6(四) 東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、東北部白天氣溫稍回升；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

11/7(五)~ 11/9(日)各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

11/6~11/9低溫預測:：臺灣各地及澎湖、金門21~22度，馬祖19、20度；高溫預測: 北部、東半部26~29度，中南部30~32度，馬祖21、22度，金門及澎湖25、26度。

