第25號颱風「海鷗」今晚生成！預估穿越菲律賓進入南海 台灣週末轉涼濕冷
根據日本氣象廳最新發布的消息，原位於菲律賓東南方海域的熱帶性低氣壓，已於今晚8時增強為今年第25號颱風「海鷗」（Kalmaegi），命名來自北韓。預測路徑顯示，「海鷗」將先穿越菲律賓，再進入南海海域。由於其路徑偏南，中央氣象署表示，該颱風對台灣並無直接影響。
氣象署指出，目前「海鷗」位於鵝鑾鼻東南方超過2000公里的洋面上，朝西北西方向前進，未來將逐漸轉為向西移動，預估在下週二、週三通過菲律賓一帶。由於其距離台灣遙遠，因此短期內不會對台灣天氣造成影響。不過，氣象署也提醒，11月中旬以後是否仍有其他熱帶系統生成並接近台灣，仍需密切觀察後續發展。
另一方面，根據氣象署預報，受到東北季風影響，週日與下週一北部及東北部地區氣溫將轉涼，其他地區則在清晨與夜晚亦感微涼。降雨方面，基隆北海岸、大台北山區、東北部與東部地區將有局部短暫雨；中部以北山區、大台北、東南部地區及恆春半島則可能出現零星短暫雨。至於其他地區，天氣多為多雲到晴，南部山區午後亦可能出現短暫陣雨。
隨著下週二東北季風逐漸減弱，北部與東北部地區早晚仍偏涼，桃園以北、東北部及東部地區則有局部短暫降雨機率。中南部山區、竹苗地區、東南部及恆春半島也可能出現零星降雨，其餘地區則大致維持多雲天氣。氣象署提醒民眾，近期天氣變化明顯，外出請留意溫度變化與降雨資訊。
