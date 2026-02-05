第26屆國家醫療品質獎 高醫創下醫療品質新紀錄 囊括3白金獎、2金獎

▲第26屆NHQA國家醫療品質獎，高醫一舉拿下3 項白金獎與2 項金獎。

【記者 王雯玲／高雄 報導】全國最具指標性的第26屆NHQA國家醫療品質獎於昨(2/4)日舉行頒獎典禮，高雄醫學大學附設中和紀念醫院在「傑出醫療」類別中表現亮眼，憑藉 AI 腎結石快速篩檢、創新傷口照護、複雜性兒少保護、癌症早期篩檢及性別友善醫療等多項跨域主題成果，一舉拿下3 項白金獎與2 項金獎，尤其AI 腎結石快速篩檢曾在2024 年獲得歐洲泌尿科醫學會「Helmut Haas Award」最高貢獻獎，是唯一獲此殊榮的亞洲團隊；也在2025亞太資通訊科技聯盟大賽代表臺灣參賽獲得銀獎，也獲得賴清德總統的召見；這項技術不但受到國家新創獎的肯定，也得到經濟部科研成果價值創造計畫（創價2.0）1500萬的挹注，讓台灣泌尿醫療科技創新成果，成功登上國際舞台。此次獲獎充分展現醫學中心持續精進醫療品質、回應社會需求的整體實力。此外，被譽為我國生醫界「奧斯卡獎」的第28屆 SNQ 國家品質標章，高醫 17 組參獎團隊亦全數通過認證，通過率達100%；綜觀 2025 年各項全國指標性醫療品質競賽，高醫累計榮獲 84 項品質相關認證與獎項，創下歷年新高，再度寫下醫療品質新紀錄！

廣告 廣告

▲第28屆SNQ 國家品質標章中，高醫參賽的17組團隊全數通過認證。

其中，勇奪象徵臺灣醫療品質頂尖水準NHQA 白金獎的「跨領域整合複雜性兒少保護驗傷醫療團隊」，不但是全臺首創的「兒少多專科驗傷醫療行動團隊」，更進一步整合醫療、法律、社政與教育等跨域資源，建構完整且即時的高屏地區兒少安全網，為脆弱族群提供更周延的保護與支持，樹立跨域合作的新典範。同樣榮獲白金獎的「𝒊Stone 人工智慧快速腎結石篩檢系統」，為全球首創的無輻射 AI 腎結石篩檢技術，透過 AI 整合病患常規健檢指標，僅需 1.2 秒即可精準預測腎結石風險，兼具無輻射、非侵入性的臨床優勢，顯著降低病人輻射暴露風險，展現高醫在智慧醫療與臨床創新上的國際能見度。

在創新傷口照護方面，高醫以跨域整合模式結合骨科與家庭醫學科成立傷口照護中心，建置「一鍵轉介」資訊平臺串聯 MD100三維影像量測、拆卸型負壓、高壓氧、遠紅外線與震波等多元創新療法，打造從住院、門診到居家照護的「零時差一條龍服務」。成果顯示，照會時效由原本 12 小時縮短至 8 小時，壓瘡癒合率提升至 77%，震波治療 152 人次癒合率更達 100%，同時持續投入傷口敷料與治療技術研發，展現臨床照護與研究並進的整體量能。

除了NHQA國家醫療品質獎外，高醫在第28屆SNQ 國家品質標章中，參賽的17組團隊全數通過認證，成果涵蓋特色醫療、智慧醫療、醫事服務、社區照護與智慧護理等多元面向，充分展現全院齊步前進的品質文化。SNQ 所重視的不僅是單一亮點，而在於是否具備「持續提供高品質服務」的成熟制度；高醫多年深耕品質治理，成果深獲各界肯定。高醫院長王照元亦受邀於 SNQ 國家品質標章暨國家生技醫療品質獎頒獎典禮中分享經驗，他指出高醫透過制度化的品質精進與治理實務，逐步形塑全院一致的品質語言與服務標準。他強調，醫療品質不是一場短跑，而是一條需要長期投入的馬拉松；品質改善也不只是少數團隊的努力，而是將病人安全放在所有決策最前端的共同價值。

王照元院長進一步說明，2025年高醫於多項全國指標性醫療品質競賽中共榮獲 84 項品質相關認證與獎項，數量之多創下歷年新高。身為大學附設醫院及醫學中心，高醫在臺灣醫療品質協會、臺灣醫務管理學會及中衛發展中心等多項全國品質競賽中屢獲肯定，展現從臨床照護到管理流程、從品質改善到創新推動的整體實力。這些成果的關鍵不在於得獎本身，而在於品質改善是否持續發生於每日的臨床現場。未來，高醫將持續以病人安全為核心，累積制度化改善能量，讓醫療品質不僅被看見，更能被病人真實感受，穩健走在全院共同前行的品質之路。（圖／記者王雯玲翻攝）