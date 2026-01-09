第26屆磺溪美展巡迴展 頂新和德文教基金會成美藝廊登場

▲彰化縣文化局即日起至2月3日於頂新和德文教基金會成美藝廊舉辦「第26屆磺溪美展」巡迴展。（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「第26屆磺溪美展」永靖鄉巡迴展開展囉！彰化縣文化局即日起至2月3日於頂新和德文教基金會成美藝廊舉辦「第26屆磺溪美展」巡迴展，今日開幕記者會由文化局長張雀芬代表縣長王惠美出席與會，與頂新和德文教基金會陳慶浩副董事長賢伉儷誠摯邀請熱愛藝術創作的民眾一同欣賞這場藝術饗宴！

▲彰化縣文化局長致贈感謝狀。（圖／彰化縣文化局提供）

磺溪美展是彰化縣最具代表性的文化藝術盛事，也是培育藝術人才的重要平台。今年徵件反應熱烈再創新高，共收到來自全國的1,375件作品參賽，經由48位評審委員進行初審、複審及決審三個階段，選出包括磺溪獎、全興獎、首獎、優選獎、新人獎及入選獎在內共159件精采作品，展現創作者在媒材語彙、技法突破與當代議題思考上的豐沛創作能量。

▲彰化縣文化局長張雀芬與頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩誠摯邀請熱愛藝術創作的民眾一同欣賞這場藝術饗宴。（圖／彰化縣文化局提供）

為縮短城鄉文化差距，讓更多民眾能近距離感受藝術之美，磺溪美展每年首展後都會安排巡迴展。文化局於114年12月28日在新竹生活美學館圓滿結束前一站巡迴後，接續移師到永靖鄉頂新和德文教基金會成美藝廊展出，為磺溪美展創辦以來首次在成美藝廊辦理巡迴展覽。

本次展覽內容涵蓋攝影、雕塑、工藝、版畫、書法、篆刻、油畫、水彩、水墨、膠彩等10大類別，展出作品風格多元、創意豐富，既結合經典傳統，也展現創新現代，無論是充滿激情的筆觸、細膩感人的刻畫，還是反映時代議題的抽象表現，都讓觀眾深刻感受到藝術家對生命與社會的深刻思考。

磺溪美展首次移師永靖鄉展出，共展出53件作品，包含磺溪獎、首獎、全興獎、優選、新人獎與入選作品，展現創作者多元而精彩的風格。展期自即日起至115年2月3日止，文化局誠摯邀請大家走進永靖成美藝廊欣賞作品，也別錯過成美文化園區，漫步園區風景、體驗自然與建築交織的美好，一同享受這場充滿驚喜的視覺盛宴！