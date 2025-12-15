第26屆磺溪美展巡迴新竹 71件作品呈現當代視覺藝術多元面貌

▲第26屆磺溪美展巡迴展國立新竹生活美學館登場，精選71件作品呈現當代視覺藝術多元面貌。（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣年度重要藝文盛事「第26屆磺溪美展」巡迴展，自12月3日至12月28日於國立新竹生活美學館美學堂及藝海閣正式展出。14日於國立新竹生活美學館辦理開幕式記者會，由彰化縣文化局長張雀芬代表縣長王惠美與會，與國立新竹生活美學館葉于正館長一同出席獻上祝賀。本次展覽精選本屆得獎與入選作品共71件，涵蓋墨彩、膠彩、書法、篆刻、油畫、水彩、雕塑、工藝、攝影與版畫等十大類別，全面呈現磺溪美展的藝術成果，邀請民眾一同感受台灣當代視覺藝術的深度與魅力。

廣告 廣告

▲第26屆磺溪美展巡迴展國立新竹生活美學館登場，精選71件作品呈現當代視覺藝術多元面貌。（圖／彰化縣文化局提供）

磺溪美展自民國89年創辦以來，已邁入第26屆，是全國具代表性的縣市公辦美展之一。今年徵件踴躍、再創新高，共吸引1,375件作品參賽。經48位評審委員進行初審、複審與決審三階段評選後，最終選出包括磺溪獎、全興獎、磺溪新人獎及入選等共159件優秀作品，充分展現創作者在媒材語彙、技法突破與議題思考上的豐沛能量。

▲第26屆磺溪美展巡迴展國立新竹生活美學館登場，精選71件作品呈現當代視覺藝術多元面貌。（圖／彰化縣文化局提供）

本屆最高榮譽「磺溪獎」，分別為：水彩類王怡文《蘭嶼・印象 IX》、墨彩類陳禹豪《共生》、膠彩類吳惠淳《逆光》、版畫類林淑芬《天光》及書法類顏國順《彰化縣象徵四詠之縣鳥－灰面鵟鷹》。作品題材橫跨自然、人文、社會議題到宇宙意象，具備深刻視覺敘事與精湛技法。得獎者除可獲得獎金 10萬元外，彰化縣文化局另以15萬元典藏費典藏作品，以肯定其藝術成就。

此外，由財團法人全興文教基金會 遴選的「全興獎」，涵蓋油畫、墨彩、水彩、膠彩、雕塑、工藝、篆刻與書法等八類。全興文教基金會自民國94年起持續支持磺溪美展，累計投入逾4,700萬元，不僅為文化公益的典範，也是磺溪美展長期發展的重要推力。

彰化縣文化局表示，本屆作品風格多元、跨界特質鮮明：墨彩、書法類展現傳統與現代的交融；雕塑、工藝作品呈現材料語彙的創新探索；油畫、水彩、版畫類在技法與形式上皆有所突破；攝影作品以敏銳視角反映社會議題與日常觀察。值得一提的是，本次展出的71件作品中，有8位來自新竹縣市的藝術家入選，顯示新竹地區藝術人才濟濟，創作能量蓬勃，也讓巡迴展在新竹更具在地交流與文化交會的意義。不同世代與媒材的對話，共同構築出磺溪美展深具廣度與深度的藝術語境。

此次巡迴展為磺溪美展自2014年第15屆於新竹生活美學館展出後，睽違十年再度在此開展，別具意義。歡迎各界藝文愛好者踴躍參與，一同感受磺溪美展的藝術魅力與創作能量。