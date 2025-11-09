第26屆磺溪美展頒獎典禮 彰化孔廟隆重登場

全國矚目的藝術盛會第二十六屆磺溪美展頒獎典禮，在彰化孔廟隆重舉行。（記者方一成攝）

全國矚目的藝術盛會「第二十六屆磺溪美展」頒獎典禮八日下午於彰化孔廟隆重舉行，縣長王惠美親臨頒發五位榮獲最高榮譽磺溪獎，恭賀得獎者傑出表現，並特別感謝全興關係企業執行長吳崇儀及財團法人全興文教基金會長期支持，亦向獎座設計者林慶祥教授及評審委員們致謝，肯定他們對彰化藝文發展的貢獻。



磺溪美展自民國八十九年創辦以來，已邁入第二十六屆，是全國縣市公辦美展中的指標性活動。今年參賽件數創歷史新高，總收件達一三七五件，經三階段嚴謹評選，最終選出一五九件優秀作品。作品風格多元、技法精湛，細膩傳達藝術家對情感的觀察與理念詮釋，充分展現藝術創作的深度與能量。



今年磺溪獎作品由各類首獎採不分類方式遴選出五名，整體表現尤為亮眼。年輕創作者陳禹豪以墨彩作品《共生》榮獲最高榮譽「磺溪獎」，深刻探討人性掙扎與道德抉擇；水彩類磺溪獎由王怡文以《蘭嶼印象 IX》蟬聯，作品描繪夜遊蘭嶼星空的靜謐與浪漫；膠彩類吳惠淳《逆光》，以花磚與海景意象交織記憶與時間的流動；版畫類林淑芬《天光》，靜觀宇宙光影之間的寧謐與思索；書法類由彰化優秀書法家顏國順以《彰化縣象徵四詠之縣鳥－灰面鵟鷹》奪得，作品融合隸書與行書筆法，生動展現文化底蘊與自然之美的交融。



本屆全興獎由財團法人全興文教基金會採不分類方式遴選出8名，分別為〔油畫類〕薛宏瑋/雨天的微笑；〔水彩類〕姚綵情/大自然的祝福之二－光捎來的訊息；〔墨彩類〕賴俊吉/豪宅·好窄 Luxury Homes·Very narrow；〔膠彩類〕李美樺/流光 Time；〔雕塑類〕謝政翰/力轉生，〔工藝類〕王梅容/記憶儲存器；〔篆刻類〕林晃田/龍躍雲津；〔書法類〕王湘芬/王維 桃源行。



今年的獎座由長榮大學美術系林慶祥教授設計，以「多重透視」為創作概念，象徵創作者視野延伸與藝術語言突破，體現探索、創新與超越的精神，為展覽注入深厚文化意涵。



彰化縣今年在藝術國際化上也邁出重要一步。縣府於今年九月率領十九位彰化縣籍優秀藝術家以及第二十四、二十五屆磺溪美展十二位磺溪獎得主共三十一人前往日本大阪市立美術館展出作品，並參加縣府與日本IFA國際美術協會共同策辦的「二0二五東亞藝術交流展」開幕式。展出作品廣受各界肯定，其中共有十位藝術家榮獲日本IFA國際美術協會獎項，而磺溪獎得主就佔了其中三位，展現彰化縣籍藝術家以及磺溪獎得主的精湛實力，並讓世界看見彰化。



歷經二十五年的磺溪美展，已成為全國重要的藝術盛事之一。彰化縣政府特別感謝財團法人全興文教基金會自民國九十四年起至今長達二十一年的大力支持，累積挹注經費已超過新臺幣4700萬元。充分展現企業回饋地方、造福社會的典範精神。今年磺溪美展首展即日起至十一月三十日於彰化縣立美術館展出得獎作品，巡迴展部分縣外將安排至國立新竹生活美學館展出，縣內將於永靖鄉成美藝廊展出，歡迎熱愛藝文的朋友踴躍前往參觀，一同體驗「美展」帶給城市的「美感」饗宴。