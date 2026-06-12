第26屆維他露文化獎「全國臺灣台語答喙鼓比賽」13日決賽暨頒獎

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

維他露基金會主辦的第二十六屆維他露文化獎「全國臺灣台語答喙鼓」比賽，自十三日上午十時起在國立彰化生活美學館遊藝堂舉行現場決賽暨頒獎典禮，並首度對外公開演出，該基金會歡迎喜愛台語說唱藝術的民眾免費進場觀賞。

維他露基金會表示，這屆賽事由教育部、衛福部社會及家庭署指導，也特別邀請國立彰化生活美學館及台語文創意園區（關懷文教基金會）共同合辦，並以「逐家做伙來．溫暖鬥陣行」為主題，參賽同學將透過臺灣台語「答喙鼓」 幽默風趣、詼諧逗趣的說唱藝術，發揮創意對話與角色扮演，描繪社會上互助、關懷、陪伴及滿滿人情味的故事，展現台語中最溫暖的人文精神。

廣告 廣告

維他露基金會指出，該基金會長期致力於鄉土文化的推廣，每年定期舉辦臺灣台語答喙鼓比賽，旨在鼓勵國中小學生積極投入母語學習，並將臺灣台語的溝通能力落實於日常生活中。透過這項競賽不僅激發年輕學子的創造力，更充分展現臺灣台語的韻味與在地之美。此外，為實質鼓勵辛勤練習的同學與基層教師，這屆賽事總獎金超過十萬元，並邀請知名主播郭于中擔綱主持。

維他露基金會表示，針對無法到場的民眾，比賽過程與頒獎典禮將現場直播至ＹｏｕＴｕｂｅ。這次活動時間為六月十三日上午十時至下午三時，頒獎典禮則於下午二時三十分開始，並首度公開演出，採自由入場、免費觀賞方式。