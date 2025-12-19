第26屆臺北文學獎 沐羽《代代》奪文學年金

記者劉昕翊／臺北報導

「第26屆臺北文學獎－臺北文學年金獎助計畫」今（19）日宣布年金得主，由沐羽《代代》獲得多數評審委員支持，成為此屆最終文學年金得主，並將獲頒獎座及新臺幣40萬元獎金。

計畫由臺北市政府文化局主辦，文訊雜誌社規劃執行，2024年入圍的3件寫作計畫包含，沐羽《代代》、洪芳怡《文明女清香遺事》、張傘《門》，經過為期1年創作，並召開第2階段決審會議，最終由沐羽《代代》奪得文學年金得主。評審指出，沐羽《代代》在結構設計上，展現出成熟與精巧，尤其是對3代家庭移民臺灣的描寫，深刻反映其中的困境和人性的艱難，沐羽以獨特的視野、尖銳的筆觸揭示深切的同理，成功形塑「高貴的失敗者」形象與「挫敗者的歷史」。

另外，洪芳怡《文明女清香遺事》展現作者對主題的深入研究與推廣的熱情；評審認為此作透過主角的人生經歷，呈現日據時期臺灣女性的生活與掙扎，是依傍史實發展而成的小說，作品以歌謠作為逃避現實的媒介，並藉日記形式推進敘事，作者更善用移覺手法的描寫，打開讀者的感官想像。對於張傘《門》評審則認為，在探索開放式關係的議題上，展現出強烈的紀實性，試圖探索如何跨越性的尺度，呈現出女性如何被性別角色所規範，計畫本身試圖前往沒有人抵達過的所在。

此外，臺北市文化局指出，臺北文學獎後續將辦理一系列臺北文學年金推廣活動，更多活動消息可至第28屆臺北文學獎活動網頁、臺北文學獎粉絲專頁或臺北市文化局臉書專頁查詢。

「第26屆臺北文學獎－臺北文學年金獎助計畫」今（19）日宣布由沐羽《代代》獲得文學年金。（臺北市文化局提供）