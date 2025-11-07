第26號颱風鳳凰已生成！預估北轉影響台灣週末天氣先看

文 / 景點+ 秀智整理報導

第26號颱風鳳凰11月6日凌晨兩點已生成，目前為輕度颱風，由於他經過菲律賓海後可能北轉登陸穿過台灣，極有可能58年來首見11月登陸台灣的颱風，上一次有颱風中心登陸台灣是1967年的吉達颱風，鳳凰颱風也可能成為最晚登陸台灣的颱風。

圖 / 中央氣象署

由於鳳凰颱風有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪也會增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報。

週末天氣預報

11月8日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

11月9日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；晚起東北季風增強，北部及東北部氣溫下降。

低溫預測：臺灣各地及澎湖、金門22~24度，馬祖19~20度；高溫預測: 北部、東半部27~29度，中南部29~32度，馬祖22~23度，金門及澎湖25~26度。

編號第 26 號 輕度颱風鳳凰



國際命名 FUNG-WONG



7日14時的中心位置在北緯 11.7 度，東經 136.7 度，以每小時20公里速度，向西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒 38 公尺，七級風平均暴風半徑 150 公里(西北側 180 公里、東北側 150 公里、西南側 130 公里、東南側 120 公里)，十級風平均暴風半徑 50 公里(西北側 60 公里、東北側 50 公里、西南側 40 公里、東南側 40 公里)。





