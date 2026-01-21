第27屆台灣連鎖加盟展3月登場 創業教母王子娘現場免費提供加盟前第三方風險評估

王子娘學府參加台灣連鎖加盟展，協助創業者在加盟之前要停聽看。（圖片來源／王子娘）

「第27屆台灣連鎖加盟展」將於2026年3月13日至16日在台北世貿登場。面對近年加盟市場持續升溫，不少民眾懷抱轉職、創業期待，前往尋找機會。

被喻為「創業教母」的王子娘，將率領專業團隊進駐展場，免費提供「加盟前第三方評估諮詢」，協助有意加盟者理性判斷、全面評估，避免因為一時衝動而誤入加盟陷阱。

王子娘提醒，創業者準備投入加盟事業，在繳交加盟金、簽訂合約、進行裝修之前，務必要先抱持謹慎，放下對加盟的過度想像，靜下心來檢視所有條件與潛在風險，而非只是被品牌光環或話術吸引。

加盟不宜被品牌光環吸引

她指出，許多人對加盟的期待，仍停留在「買知名度、買成功模式、買一份安全感」，卻忽略加盟的同時，其實買進的是一整套成本結構與現金流風險。如果缺乏完整評估，往往在實際經營之後，才發現壓力遠超預期。

王子娘（右二）免費協助民眾認識加盟事業。（圖片來源／王子娘）

王子娘觀察，許多創業者只聽到「月營收表現不錯」、「幾個月就能回本」，便貿然加盟，卻未真正理解抽成比例、進貨價差、租金與人事成本、淡旺季差異，以及實際現金流承受能力。結果帳面看似獲利，實際上資金周轉吃緊，營運難以為繼。

「這樣不切實際的加盟狀況比比皆是。」王子娘直言。

長期開設創業課程、協助眾多加盟主的她，輔導產業橫跨餐飲、零售、服務業、電商與品牌經營，對加盟主的真實困境並不陌生。她希望透過第三方專業角色，在加盟前替創業者把關，降低錯誤決策帶來的營運風險。

加盟者最容易忽略3個經營問題

根據王子娘多年輔導經驗，加盟者最容易忽略、卻最關鍵的經營問題有3個：

第一，回本期是否真實可行？加盟者不應僅聽信品牌口頭承諾，而應要求對方攤開所有成本項目，包括加盟金、設備、裝修、押金、周轉金等，並在不同來客數與營運情境下，實際試算回本難度與所需時間。

第二，加盟合約中潛藏哪些風險？例如，續約與解約條件、供貨與抽成機制、競業限制，以及教育訓練與總部督導責任，條款往往一簽，即難以更動，因此，必須事前審慎檢視。

第三，加盟者是否具備實際執行與經營能力？從選址、人力配置、成本控管到開店後的顧客經營與現金流管理，都需要事前評估，避免過度理想化。

王子娘提醒加盟者不要一股衝動，貿然投入。（圖片來源／王子娘）

「你不是不夠努力，而是沒有人站在你這邊，幫你踩煞車，」王子娘表示，許多創業失敗案例，並非能力不足，而是在關鍵決策時，缺乏第三方專業提醒與陪伴。

她期盼每一位走進加盟展的創業者，都能先看清風險、算清回本利潤、想好退路，再決定是否加盟，讓每一筆投資都落在可承擔、可預期的範圍內。

此外，王子娘也分享，她與近千位接受輔導的企業主與加盟主共組實戰社群，透過學長姐經驗分享與同儕陪伴，讓加盟者不再獨自承擔壓力。她說，真實經營歷程的交流，往往比理論更貼近實際需求，也能有效降低創業風險。

