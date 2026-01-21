第27屆台灣連鎖「加盟展」登場前夕 王子娘提醒創業族留意三大加盟風險

創業輔導講師王子娘在「台灣連鎖加盟展」提醒民眾加盟前務必三思。（圖／王子娘提供）

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】「第27屆台灣連鎖加盟展」將於2026年3月17日至19日在台北世貿登場。面對近年加盟市場熱度不減，創業輔導講師王子娘將率領團隊進駐展場，於展覽期間進行加盟風險觀念交流，協助有意加盟者正確評估，避免一時衝動犯下加盟錯誤。

王子娘提醒準備投入加盟事業的創業者，在付出加盟金、簽訂合約、投入裝修之前，務必要先停下來，不要帶著幻想，而是靜下心來仔細檢視一切條件。

她指出，多數人對加盟的想像，仍停留在「買知名度、買成功模式、買一份安全感」，然而，加盟者若不細心省思，買到的不僅是一整套成本結構，還有現金流的風險。

小標｜加盟者不宜貿然投入

許多創業者只聽到「月營收不錯」、「幾個月就能回本」，就貿然加盟，沒有完整理解抽成比例、進貨價差、租金、人事成本、淡旺季落差以及實際現金流壓力，於是，急著繳出加盟金，最後落入帳面看似有賺、實際資金卻撐不住的窘境。

「類似情況在實務中並不少見。」王子娘發出警語。開設創業課程的她輔導過多名加盟主，產業涵蓋餐飲、零售、服務業、電商與品牌經營者，因此，她深知加盟者的經營困擾。

王子娘指出，希望協助加盟者在投入前多加思考，這次於加盟展現場分享實務觀察，為加盟者一一把關，避免因為一時衝勁與熱情，到頭來卻造成營運損失。

學員經由創業輔導講師王子娘推薦，獲得2025年「台灣鮮奶火鍋創意大賽」冠軍。（圖／王子娘提供）

小標｜加盟者最容易忽略的3個關鍵問題

根據王子娘的輔導經驗，加盟者有3個最容易忽略，卻是最關鍵、最需要了解的問題：

第一， 回本期是否確實可行？加盟者不要聽信業者滿口承諾，而是必須要求對方將加盟金、設備、裝修、押金、周轉金與各項開辦成本一字攤開，搭配不同的來客數與營運情境，實際算出回本有哪些困難？回本期需要多久時間？

第二， 加盟合約中隱藏的風險有哪些？例如，續約與解約條件、供貨與抽成機制、競業限制、教育訓練與總部督導責任等內容。王子娘提醒，類似的條約只要一簽，就很難變更，因此，加盟主務必要在事前發現合約中潛在的風險。

第三， 加盟者還要思考，一旦加盟，自己能否確實發揮品牌精神？加盟者從選址、人力配置、成本控管到開店之後，如何招攬顧客，維持現金流，應該事先思量清楚，避免過度理想，不切實際。

「不少創業失敗案例，往往發生在關鍵決策缺乏提醒之際。」王子娘表示，很多創業失敗的例子不是能力問題，而是面臨關鍵決策點，缺乏專人從旁協助提醒。

王子娘希望每一位走進加盟展的創業者，都能事先掌握加盟風險、計算獲利回本、想好退路，再選擇是否加入。如此一來，每一筆投資才能確保是在可承擔、可預期的風險範圍內。

長期與多位創業者交流，一旦加盟主成為社群一員，就有學長姐陪伴，可以汲取經驗，並非獨自承擔風險。

她也提醒，加盟路上風險與機會並存，唯有充分理解制度與經營現實，才能降低決策誤判的可能；社群成員也會彼此分享加盟的心路歷程。從創業初期的猶豫、營運期間的卡關到資金籌措、決策壓力，社群中前輩與同路人的提醒與支持，都比教科書理論更真實、合乎需求。

王子娘團隊在加盟展除了提供諮詢服務，還贈送提袋。（圖／王子娘提供）

王子娘集團官網：https://princemom.com.tw/

王子娘免費創業情報社群：https://reurl.cc/bN8nmy

諮詢電話：0930-886-388／0981-253-888

LINE ID：096531172

※本文內容僅為創業經驗分享，實際加盟與投資決策仍須審慎評估。

