第27屆磺溪文學獎彰化孔子廟頒獎 38件優秀作品出爐

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「第27屆磺溪文學獎暨第33輯作家作品集」今（9）日下午在彰化孔子廟熱鬧登場，現場掌聲不斷，縣長王惠美頒獎，肯定得獎者傑出表現，也向辛苦的評審老師與文化局團隊致意。

第27屆磺溪文學獎暨第33輯作家作品集，在彰化孔子廟舉行頒獎典禮，彰化縣長王惠美親自頒獎，肯定得獎者傑出表現。（文化局提供）

典禮一開始，由彰化創作樂團曾立馨 Hug Muzik 帶來原創音樂演出，以描繪心中彰化的意象揭開序幕。北管樂器與現代旋律交錯，音符在孔廟的廣場迴盪，現場觀眾不時點頭、微笑，場面溫馨而充滿文學氣息。

廣告 廣告

王惠美表示，磺溪文學獎從創辦至今已經第27年，涵蓋新詩、散文、短篇小說、報導文學、微小說、電視電影劇本與傳統詩七大類。「今年共有499件投稿，最終選出38件優秀作品，其中三位得主-新詩類賴文誠、散文類陳麗紅、短篇小說類林佳儀-都是彰化人，真的令人欣慰。」她說：「文字如燈，照映字裡行間，溫柔而堅定，照亮人心。」

第27屆磺溪文學獎暨第33輯作家作品集，在彰化孔子廟舉行頒獎典禮，彰化縣長王惠美親自頒獎，肯定得獎者傑出表現。（文化局提供）

本屆磺溪文學獎得主分享作品背後的故事：新詩類：賴文誠以《節奏-記線西鄉永安製鼓工藝社》呈現家鄉製鼓工藝的聲音節奏，他說：「每一個鼓聲都像在講述一個生命的故事。」散文類：陳麗紅的《聲音》捕捉生活細微節奏，她笑說：「寫這篇文章時，彷彿整個家鄉的聲音都圍繞著我。」

短篇小說類：林佳儀〈螢光〉描寫孤寂中找到希望的故事，她說：「希望讀者在文字裡也能感受到溫暖。」報導文學類：楊語芸〈珍珠海的殘光〉紀錄蚵農與剖蚵人的辛勞，她說：「他們的堅持與土地連結，是我想要傳達的光。」微小說類：姚佩均〈海的孩子〉回憶童年海邊友情，她說：「每次寫，都像回到那片海灘，找回那些溫柔的時光。」

第27屆磺溪文學獎暨第33輯作家作品集，在彰化孔子廟舉行頒獎典禮，彰化縣長王惠美親自頒獎，肯定得獎者傑出表現。（文化局提供）

電視電影劇本類：許勝雄〈灰河彼岸〉探討世代衝突與地方真相。傳統詩類：張政愉〈彰化四時行旅圖〉描寫四地風景，他說：「四季的流轉，是彰化最美的韻律。」

第33輯「彰化縣作家作品集」入選作品也引人注目：紀明宗的新詩集《涉世?涉事》展現近四十年的創作軌跡；鄭委晉《新的卜辭》以華語、台語、客語三語創作，呈現文化多重面貌；謝力瑋《風吹稻香過》描繪濁水溪畔、老街巷弄的人情風景；葉衽榤小說《黑卒仔過河》以寓言手法融合文化議題，展現創作十多年來的深厚能量。