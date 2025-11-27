第27屆臺法科技獎 表彰科研合作與創新成果

第27屆臺法科技獎頒獎典禮於法國舉行。（圖：國科會提供）

第27屆臺法科技獎頒獎典禮於臺灣時間11月27日在法國法蘭西自然科學院所屬之西蒙娜和西諾德爾杜卡基金會(Fondation Simone et Cino Del Duca)舉行，由國家科學及技術委員會副主委陳炳宇與法蘭西自然科學院(Academie des Sciences)國際事務副院長Francis-Andre Wollman授獎予中央研究院生物多樣性研究中心研究員蔡怡陞與法國國家科學研究院(CNRS)資深研究員Gianni Liti，表彰臺法科研團隊在基因體與演化生物學領域的卓越合作與創新成果。

蔡怡陞研究員與Gianni Liti資深研究員透過多年的跨國協作，共同建立全球規模最大的野生釀酒酵母基因體資料庫之一，透過高解析度演化基因體技術，重建酵母的族群結構、遷徙軌跡與人類馴化歷史，連結森林生態、生物多樣性、微生物演化及生物科技應用，展現臺法科研跨領域合作之高度互補性，並為未來的生態基因體學、永續生物科技與食物研究開啟新的合作能量。

臺法科技獎自1999年舉辦迄今已邁入第27屆，被法蘭西自然科學院列為每年11月頒發的年度「大獎」(Grand Prix)獎項之一，為兩國科研合作的重要象徵。本屆頒獎典禮由國科會副主委陳炳宇、駐法國代表處大使郝培芝、法蘭西自然科學院國際事務副院長Francis-Andre Wollman共同主持。法國高等教育暨研究部(MESR)、法國國家研究總署(ANR)、法國國家科學研究院(CNRS)、國家健康與醫學研究院(Inserm)等，以及臺法科研領域研究人員約80位共襄盛舉。

陳副主委表示，法國是歐洲與臺灣科研合作最緊密的國家之一，臺法基於互補的科研價值與共同的民主自由理念，已建立逾30年的長期合作關係，期望透過雙邊科技交流，在半導體、人工智慧、網路安全、量子科技、健康醫療、海洋、綠能、太空等領域深化交流與合作。郝大使也表示，臺法科技獎象徵雙邊科研合作的最高榮譽，並鼓勵更多科研團隊積極參與國際合作。Wollman副院長則肯定，該獎項歷經27屆，見證臺法雙邊在科研領域的卓越貢獻。

陳副主委訪法期間，亦拜會巴黎索邦大學智慧系統與機器人研究所(Institute of Intelligent Systems and Robotics, ISIR)、參訪PariSante Campus數位健康發展基地，並與旅法學人座談，就人工智慧、智慧機器人、數位健康及延攬科技人才等議題深入交流。