第27號颱風天琴將生成！路徑圖曝光 專家示警：週四起「北、東」雨勢轉強

[Newtalk新聞] 菲律賓附近熱帶擾動恐增強為今年第27號颱風「天琴」！氣象粉專：「天氣風險」與「台灣颱風論壇」均指出，本週天氣將受兩波東北季風影響，北台氣溫起伏大。值得關注的是，「天琴」雖即將形成，雖預估不會直接侵襲台灣，但週四(27)起外圍水氣北上，將為迎風面帶來雨勢。民眾需留意日夜溫差。





台灣颱風論壇指出，第27號「天琴」目前位於菲律賓東南方海域，該系統預計這兩天穿越菲律賓中南部群島，進入南海後繼續往西朝中南半島前進，「不會北上影響台灣，可以放心」。

廣告 廣告





台灣颱風論壇進一步表示，雖然颱風本體不直接襲台，但其外圍部分水氣預計在週四(27)北上通過台灣附近，為北部、東部帶來一陣雨勢。台灣颱風論壇進一步強調，「幸好這波水氣大多從海面通過，不至於出現較強勁的降雨」，西部地區雲量雖增多，但下雨機率低。





天氣風險說明，目前在菲律賓附近有熱帶擾動正在通過，預期明(25)日會進入南海，並有逐漸發展的趨勢，未來有機會在南海增強為熱帶性低氣壓甚至輕度颱風，如果發展為颱風將是今年第27號颱風天琴，對台灣並沒有直接威脅的機會。





天氣風險也指出，天琴形成對台灣陸地上的影響有限，這「只會讓迎風面的降雨稍微增多一點，所以對於這個系統應該是不必太擔心」。此外，未來這個擾動發展後有機會往越南靠近，週五到週六(28-29)要前往越南的朋友可能要注意一下颱風的情況。





本週第一波東北季風在今(24)日下午增強，天氣風險說明，晚間起基隆北海岸、大台北山區、宜蘭到花蓮將出現局部短暫陣雨，今晚至明(25)日清晨中北部與東北部都市低溫17至19度，空曠區可降到16度或以下，沿海風力也明顯增強。天氣風險指出，明(25)日影響最強，明晚到後天(26)清晨將是低溫高峰，中北部與東北部都市僅14至16度，空曠區12至14度，南部與花東都市17至19度，空曠區15至17度，日夜溫差大需注意。





天氣風險表示，週三(26)東北季風略減弱，週四至週五(27-28)第二波季風南下並伴隨外圍水氣北上，使北部、東部與恆春半島短暫陣雨，週五雨勢減少。天氣風險進一步強調，週末(29-30)東北季風轉弱、空氣乾燥，多數地區晴到多雲，是適合出遊的天氣。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

范冰冰奪金馬影后「微博貼文遭刪」！深夜轉往IG吐獲獎心聲

工程師入侵央廣官網置換五星旗遭起訴 求刑3年