第27號颱風「天琴」即將生成！週四水氣北上全台變天

根據日本氣象廳今日上午發布的烈風警報，菲律賓東方海面已有熱帶性低氣壓生成，氣象專家賈新興表示，該系統今日已增強為熱帶性低氣壓，預計最快於明日傍晚進入南海時，將發展為今年第27號颱風「天琴」。天琴為日本命名，原意為天琴星座，若生成將成為今年11月第3個颱風，強度預估以輕颱為主。

關於颱風路徑，各氣象單位預測一致認為，天琴颱風將朝西穿越菲律賓群島，進入南海後持續往西移動，最終朝越南南部前進，不會北上影響台灣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，雖然颱風本體不會直接影響台灣，但週四至週五期間，颱風外圍水氣將配合東北季風增強，在台灣東南方、東方遠海發展出雲雨帶系統。

台灣颱風論壇分析，颱風外圍水氣預計在週四北上通過台灣附近，將為北部、東部地區帶來一陣雨勢。由於這波水氣大多從海面通過，不至於出現較強勁降雨，西部地區僅雲量增多，降雨機率低。基隆北海岸、宜蘭及花蓮山區將有較明顯的降雨，迎風面降雨稍微增多，但對台灣陸地上的影響有限。

在東北季風影響方面，今日傍晚起至27日將受偏強東北季風影響，但這波東北季風水氣相對偏少。今日白天各地為多雲到晴的天氣，傍晚後水氣增多，迎風面轉為局部短暫雨。氣溫部分，今日白天各地高溫約26至29度，晚間因東北季風增強轉涼。明日清晨中北部、東北部都市地區低溫降至17至19度，空曠地區15至17度左右。

26日開始天氣較為穩定，為晴時多雲天氣型態，溫度也會明顯回升。27日北海岸、基隆、宜蘭等地會有降雨。週末29日至30日天氣將較為穩定。氣象署提醒，中南部地區需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加衣物以免受涼。民眾若計畫週末前往越南旅遊，需特別注意颱風動態。

