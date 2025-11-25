第27號颱風「天琴」最快今晚生成 模擬路徑曝光

今年第27號颱風「天琴」最快今生成！氣象專家賈新興指出，熱帶性低氣壓TD30預估於今（25）日晚間至明（26）日進入南海後有機會發展為颱風，之後有朝越南南部移動的趨勢。

歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。（圖／翻攝自 賈新興臉書 ）

氣象專家賈新興說明，週三（26日）至週五（28日），受偏強東北季風影響；週三各地為晴時多雲的天氣，週四（27日）北北基宜及恆春半島一帶有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。週五至週日（30日）各地晴時多雲。

歐洲模式預測未來降雨 。（圖／翻攝自 賈新興臉書 ）

賈新興表示，下週一（12月1日）中投山區及宜花有零星短暫雨，午後東北角至宜蘭有零星短暫雨；下週二（12月2日）各地晴時多雲；下週三（12月3日）受另一波東北季風影響，午後新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨；下周四（12月4日）北北基宜有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。另外，賈新興指出，熱帶性低氣壓TD30預估於今晚至明日，進入南海後有機會發展為颱風，之後有朝越南南部移動的趨勢。

