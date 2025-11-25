第27號颱風「天琴」最快今晚生成！ 模擬路徑、對台影響曝

熱帶性低氣壓TD30預計今天通過菲律賓中部陸地，進入南海後可能增強成輕度颱風「天琴」。（圖／中央氣象署）

中央氣象署最新資訊顯示，熱帶性低氣壓TD30今早（25日）8時的中心位置在北緯10.3度、東經122.3度，以每小時20公里速度，向西北西進行。氣象專家林得恩指出，TD30最快會在今晚增強成今年27號颱風「天琴」，但由於距離遙遠，對台灣影響不大。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文道，「天琴西進，對台影響不大！」目前熱帶性低氣壓TD30正在經過一段「轉大人」的成長蛻變階段，今日通過菲島中部陸地，隨後就會進入南海，在環境條件（較高海溫及較弱垂直風切）的支持下，預計在今晚至明晨（26日），有機會再增強為輕度颱風「天琴」，七級風暴風半徑也會增大為80至120公里。

林得恩補充，「天琴」是由日本命名，原意為天琴星座；不過因為距離甚遠，對台灣而言是個無害的颱風。

賈新興則提到，週三（26日）至週五（28日），受偏強東北季風影響；週三各地為晴時多雲的天氣，週四（27日）北北基宜及恆春半島一帶有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。週五至週日（30日）各地晴時多雲。

賈新興表示，下週一（12月1日）中投山區及宜花有零星短暫雨，午後東北角至宜蘭有零星短暫雨；下週二（12月2日）各地晴時多雲；下週三（12月3日）受另一波東北季風影響，午後新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨；下周四（12月4日）北北基宜有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

賈新興指出，熱帶性低氣壓TD30預估於今晚至明日，進入南海後有機會發展為颱風，之後有朝越南南部移動的趨勢。

