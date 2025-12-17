第28屆夢花文學獎頒獎 短篇小說首獎梁純?分享：寫作讓她找到心靈上的滿足

苗栗縣第二十八屆夢花文學獎評選出爐，苗栗縣政府十七日在第一辦公大樓大廳舉行頒獎，並發表得獎作品專輯。其中以「ㄤ咕」作品拿下短篇小說首獎的梁純綉上午也分享得獎心得，過去被退稿無數的她雖以「退件等身」自嘲，但她說寫作讓她找到文字的光、找到快樂、也找到心靈上的滿足。

「去年，我開始為你錄音，因為我擔心有那麼一天，你會很想念我，又看不到我，覺得日子不知道該如何過下去。別害怕，啟動收錄音機，就能聽到我的聲音，表示我還是和你在一起，你要勇敢的過每一天。」這是「ㄤ咕」的情節大綱，講述一位外籍母親以錄音方式，向罹患罕見疾病的孩子，娓娓道來自我生命的故事，生動的描述身為母親對子女的擔心，充滿內在情感的柔韌與戲劇性的衝突，獲得評審委員們最高的評價。

苗栗縣政府秘書長陳斌山、教育處副處長彭德俊、議長李文斌秘書李文星、副議長張淑芬秘書及多位鄉鎮長和議員上午頒獎恭喜得獎人，獅潭鄉豐林國小帶來精采舞蹈慶祝，得獎人的家屬及學校師長也到場一起分享喜悅。

會中並邀請夢花文學獎「短篇小說」首獎梁純綉及青春夢花與小夢花兒童詩類組得獎率第一名的學校代表-興華高中何宥莘及明德國小謝家三胞胎謝尚助、謝羽惠、謝羽善同學共同分享獲獎喜悅與創作心得。

短篇小說首獎梁純綉是公館國中退休國文老師，曾獲得教育部首屆母語文學獎第一名。她說，自己喜歡寫作、投稿，但被退稿經驗豐富，她上午以「別人是著作等身，我卻是退件等身」來自嘲，但她認為那又何妨，所以仍持續筆耕迄今。梁純綉表示，將自己或別人的故事寫下來，是一件痛快的事，就像小時候聽大人說故事，聽著、聽著，情感就得到了滿足。對她來說，也是寫著、寫著，就找到了文字的光、找到了快樂、也找到心靈上的滿足。她說，很高興可以跟大家一起說故事，也祝福大家有說不盡的精采故事（見圖）。

苗栗縣夢花文學獎已邁入第二十八年，「苗栗縣文學集」部分，計收文稿共二十二件，經專業學者評審後遴選出版八件優良作品；兒童文學創作集-張旭英/陳芊芊母女與徐熏娸合著作品《起腳花》、劉怡君/蔡詠宇母女合著作品《頭份土牛沒有牛》與曾淑敏作品《好餓好餓的穿山甲》；母語文學創作集-林惠美作品《長山子 斡頭看頭擺-前站人生》、廖惠貞作品《難忘鄉情》；文學家作品集-陳招池作品《帶你遨遊古今》、蔡豐全作品《寫詩與煮粥》、郭桂玲作品《書寫苗栗》。分別依入選類別頒贈二萬元、一萬元等合計十三萬元獎金，並贈送作者該出版品一百冊，期望將這份榮耀與喜悅廣為分享，提升苗栗的文化能見度，讓這片土地的獨特魅力在廣大讀者心中持續綻放。

「苗栗縣夢花文學獎」部分，收稿件數共計一一三二件，經嚴選後有一一六件作品獲獎。得獎專輯含：新詩、散文、短篇小說、母語文學、青春夢花及小夢花兒童詩等六類組作品集結成冊，會中分別頒發首獎、優選、佳作之獎金與獎牌；首獎獎金五萬元、優選獎金三萬元、佳作獎金一萬元及青春夢花優選每人獎金五千元、小夢花優選每人獎金二千元，總獎金合計六十四萬元。

今年更出現四位「雙料得主」—丁威仁、劉哲廷、謝名峴分別獲得新詩與散文的優選或佳作，梁純綉則勇奪短篇小說首獎及母語文學佳作。值得一提的是，建臺高中學生謝名峴首次跨齡挑戰社會組便一鳴驚人，同樣跨齡參賽的雙胞胎弟弟謝名竑與姐姐謝沛辰也分別獲得散文及短篇小說佳作，展現一家皆英才的亮眼表現，充分顯現文學素養自小培育的重要成果，更象徵家庭支持、學校教育與政府推動閱讀的合作力量。

相關資訊請至苗栗縣立圖書館網站(lib.miaoli.gov.tw)查詢，或洽詢電話：037-350876周小姐。