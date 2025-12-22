第28屆夢花文學獎 寫作讓梁純綉找到心靈上的滿足

苗栗縣第28屆夢花文學獎評選出爐，以「ㄤ咕」作品拿下短篇小說首獎的梁純綉分享得獎心得，過去被退稿無數的她雖以「退件等身」自嘲，但是她也表示，說寫作讓她找到文字的光、找到快樂、也找到心靈上的滿足。

「ㄤ咕」講述一位外籍母親以錄音方式，向罹患罕見疾病的孩子，娓娓道來自我生命的故事，生動的描述身為母親對子女的擔心，充滿內在情感的柔韌與戲劇性的衝突，獲得評審委員們最高的評價。

短篇小說首獎梁純綉是公館國中退休國文老師，曾獲得教育部首屆母語文學獎第一名。她說，自己喜歡寫作、投稿，但被退稿經驗豐富，她上午以「別人是著作等身，我卻是退件等身」來自嘲，但她認為那又何妨，所以仍持續筆耕迄今。

廣告 廣告

梁純綉表示，將自己或別人的故事寫下來，是一件痛快的事，就像小時候聽大人說故事，聽著、聽著，情感就得到了滿足。對她來說，也是寫著、寫著，就找到了文字的光、找到了快樂、也找到心靈上的滿足。她說，很高興可以跟大家一起說故事，也祝福大家有說不盡的精采故事。

苗栗縣夢花文學獎已邁入第28年，「苗栗縣文學集」部分，計收文稿共22件，經專業學者評審後遴選出版8件優良作品；「苗栗縣夢花文學獎」部分，收稿件數共計1132件，經嚴選後有116件作品獲獎。

­