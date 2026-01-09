第28屆SNQ授獎精采萬分！北榮、北慈摘銀獎，國軍醫療體系26項認證最多
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】第28屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ國家品質標章」獲獎名單揭曉，本屆服務類認證項目不僅有290個團隊通過嚴格認證，更在激烈評選中誕生6銀、12銅的頂尖團隊。SNQ國家品質標章陳維昭總召集人表示，今年獲獎團隊共參與5項國際治療指引、3項臨床證據影響國際準則，並有3項成果獲世界衛生組織等國際機構採用並納入醫學教科書，實質以臺灣經驗，影響全球醫療照護模式。
陳維昭總召集人指出，SNQ的下一個重要階段，將聚焦於走向國際、深化國際連結。去年12月，SNQ已正式與 ICHOM國際健康成果衡量聯盟簽署策略合作協議，將這項臺灣原創的認證制度，與國際通用的臨床成果指標進行連結。未來，SNQ也將持續透過制度對接、平台建構與國際合作，推進臺灣醫療在國際舞台上的能見度與實質參與。
張德明共同召集人則宣布SNQ將籌組「國際認證委員會」，指出過去28年以來，SNQ在醫療服務領域累積了超過 3,500項申請，其中更有40組團隊達到國際領先、96組團隊引領亞太進展。他強調，SNQ下一階段的兩大核心任務，一是讓國際認識並採認這套臺灣原創的品質制度，深化與國際評比機構的合作、推動制度對接；二是搭建臺灣醫療的國際平台，將 SNQ選出的優秀成果與數據進行系統化呈現，讓國際組織可以一站總覽台灣各醫院的臨床成果、客觀指標與國際定位。
年度亮點：北榮BNCT腦瘤治療量領先世界、北慈微創手術傷口全球最小
本屆獲獎團隊中，臺北榮總針對兩年內復發率幾近100%的惡性腦瘤，推動硼中子捕獲治療（BNCT），治療量領先全球，吸引14國病患跨海求醫，論文獲得國際原子能總署（IAEA）BNCT指引引用。台北慈濟醫院研發全球首創以超音波導引方式結合創新器械，進行微創阿基里斯腱斷裂縫合手術，將傷口縮至全球最小的0.8公分、併發症降至0.9%、成功率達99%。以上兩個團隊皆獲得本屆銀獎。
今年銅獎團隊則有林口長庚結合「清醒開顱」與獨創「聚焦超音波」技術，突破血腦屏障，腦瘤患者中位存活期延長1.5倍。臺北榮總以複雜腎癌「切除邊緣100%乾淨」世界第一紀錄，達文西腎臟切除手術量全國第一，五年存活率高達98.6%。
高雄長庚則推動微創器官保留，導入消融技術，改變傳統甲狀腺、腮腺與副甲狀腺的手術方式，免切除器官、不必終身服藥，也將顏面神經麻痺與聲帶受損風險降至0％。臺北榮總運用AI腦影像分析技術，將精神疾病轉化為「客觀可視化」數據，準確率達91.7%。
國軍醫療體系26項認證數量最多
若以個別醫院醫療團隊通過數量計數，本年度國軍醫療體系有26個項目通過，數量最多；數量第二則是高醫醫療體系通過17項認證；數量第三為臺北榮總體系通過16項；第四為慈濟醫療體系通過15 項，至於高雄榮總體系與馬偕醫療體系則各自以14項並列第五。
