第28號颱風「洛鞍」有機會本週生成 專家曝光可能路徑

賈新興指出，今年第28號颱風「洛鞍」有可能在本週生成，並曝光可能路徑。（圖／翻攝自賈新興臉書）





中央氣象署表示，今（1）日白天起全台天氣將轉為多雲到晴，但迎風面的桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東及中南部山區則可能出現零星短暫雨。而台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今年第28號颱風「洛鞍」有可能在本週生成，並曝光可能路徑。

賈新興今日在個人YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」發布影片，指出明日北海岸、基隆、大台北東側及宜花地區有零星短暫雨；3日至5日受東北季風影響，3日桃園以北及宜花有局部雨，4日至5日大台北東側及宜花有零星短暫雨；6日至7日下午，大台北東側及宜花也有零星短暫雨；8日至9日受東北季風影響，北北基宜花有零星短暫雨；10日午後山區轉為多雲。

賈新興補充，觀察明日至3日的熱帶低壓發展趨勢，4日至5日有機率形成第28號颱風「洛鞍」，路徑與今年第27號颱風「天琴」相似，仍以影響菲律賓南部進入南海為主。

中央氣象署指出，第27號颱風「天琴」持續在南沙島附近海面緩慢移動，對台灣無直接影響。不過，今日針對苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、台東（含蘭嶼、綠島）、澎湖、金門、連江等地局部地區發布陸上強風警報，預計上午至明晚平均風力6級以上或陣風8級以上（黃色燈號），請民眾注意。

另外，中央氣象署提醒，明日白天環境風向偏東北，迎風面的桃園以北及宜蘭仍有局部短暫雨，花東及中南部山區零星降雨機率也存在，其餘地區多雲到晴。氣溫方面，低溫各地18至21度，馬祖16至17度；高溫台灣各地24至28度，澎湖及金門22至23度，馬祖19度。

