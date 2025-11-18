第29屆「台法文化獎」 吳錫德、盧松同獲殊榮

文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「台法文化獎」，今年9月8日在巴黎法蘭西學院召開第29屆評審會議，評審團共評選出2名獲獎者，分別為淡江大學榮譽教授吳錫德及巴黎索邦大學副教授盧松(Victor Louzon)。

文化部指出，吳錫德在淡江大學任教近40年，曾任法語系主任與法語學院院長，累計指導超過3千名學生，他對臺灣法語教育的奠基貢獻深受肯定。

1996年，他創立「中華民國法語教師協會」，2014年又成立「台灣法語譯者協會」，積極推動法語教學與翻譯專業發展。他不僅在台灣籌辦首屆「世界法語日」活動，更倡議設立法文翻譯獎。也因其在語言教育上的長期投入，法國政府2016年特別頒授「學術棕櫚勳章」。多本重要法語教學著作，為台灣的法語學習者奠定重要的基礎。

廣告 廣告

另一對得主索邦大學副教授盧松，長期研究1945年後台灣政權轉變及近代政治史，並為大學部與碩士班學生開設台灣史課程，是法國研究台灣史的重要學者之一。他於2023年出版專書《祖國的擁抱：1947年台灣的去殖民化與暴力》，為首部以法文全面探討228事件的學術著作，深入分析台灣、日本與中國在戰後初期的歷史脈絡。盧松也期望未來帶領更多學生來台田野研究，與中研院共同舉辦聯合研討會，並推動228事件相關著作翻譯，，持續讓台灣政治歷史躍上國際學術交流的舞台上。

「台法文化獎」由文化部(前文建會)與法蘭西學院人文政治科學院於1996年共同創設，每年由台法雙方輪流在台北與巴黎召開評審會議，並於法蘭西學院公開頒獎。自2006年起，該獎項擴大徵件至全歐洲，表彰在法國、歐洲及台灣之間推動文化藝術交流、具卓越貢獻的個人與機構。文化部表示，期盼透過此獎項持續鼓勵長期深耕台法、台歐文化連結的各界人士，開拓更多元的文化合作與交流。(編輯：宋皖媛)