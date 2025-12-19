第3作戰區指揮官主持動員整備會議 強化整體協同能力

記者張雅淳／綜合報導

第3作戰區指揮官陳中將日前主持作戰區動員整備規劃會議，召集各高勤官、處（組）長及所屬單位主官與會，針對後續教育召集整備進行研討。陳指揮官指出，作戰區教召規劃應落實至各連戰術位置報到與編成，並結合實際任務需求，確保動員後能迅速銜接作戰任務，進一步提升整體作戰效能。

陳指揮官強調，教召訓練除依既有模式化課表循序推動外，亦須與時俱進，將無人機、新式通信裝備等新式裝備操作納入課程設計，強化召員實務運用與整體協同能力；同時指出，「恢復戰力」為教召部隊訓練重點，持續縮短戰力形成時程，以強化作戰區整體防衛能量，確保動員即戰、召訓合一。

第3作戰區指揮官陳中將主持作戰區動員整備規劃會議，強化召員實務運用與整體協同能力。（第3作戰區提供）