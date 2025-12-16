第3作戰區指揮官主持年終工作策進會 提升備戰效能

記者張雅淳／綜合報導

第3作戰區昨日召開「114年部隊工作策進會」，由指揮官陳中將主持，召集各高勤官、處（組）長及所屬單位主官、管與會。會中首先頒發年度招募績效及各項工作表現優異的單位與官兵，肯定在戰備整備、任務執行及業務推動等面向的卓越表現，並與出席同仁一同欣賞年度戰訓影片回顧，藉由影像紀實方式，檢視年度訓練成果與部隊整體精進軌跡。

陳指揮官指出，人力成長是部隊儲備戰力與永續發展的關鍵，各單位應積極形塑具特色與認同感的專屬部隊文化，透過辦理家庭日活動、打造溫馨的休閒與生活空間等方式，營造友善服役環境，提升官兵歸屬感與向心力；同時要求各級幹部應將所屬官兵視同家人，落實建制內人員生活照顧、即時掌握需求並協助解決問題，使官兵能無後顧之憂，全心投入戰備訓練與任務執行。

廣告 廣告

陳指揮官進一步指出，各項訓練與戰備整備，其目的都是為了提升作戰實務，各項工作規劃應「有進度、有節制、有指導」，避免流於形式，強調不做虛工、不浪費時間，要將有限的時間與資源，投入在最關鍵的戰力建構項目上，透過有效率的計畫與執行，持續提升整體備戰效能。

陳指揮官表示，年度內各項工作均依既定節點穩健推展、如期完成，除肯定所屬單位在各項任務中的付出與辛勞，也期許新的一年持續依計畫與任務進程精進前行；同時勉勵各級主官與全體幹部成為部隊的「拆彈專家」，主動發掘潛在問題、即時化解風險，協助部隊穩定運作。最後期許大家，只要有助於促進團結向心的作為，就應勇敢革新、放手去做，讓部隊持續精實茁壯。

第3作戰區指揮官陳中將主持114年部隊工作策進會，強調建構關鍵戰力，持續提升備戰效能。（第3作戰區提供）