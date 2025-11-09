第3季網路詐騙廣告 假求職、假活動占逾6成

（中央社記者黃麗芸台北9日電）刑事局今天表示，為防制網路詐騙內容持續擴散，第3季共通報Meta下架詐騙廣告5761則、通報Google下架詐騙廣告59則，且分析本季詐騙廣告態樣，假求職/假活動體驗占逾6成。

警政署刑事局詐欺犯罪防制中心下午發布新聞稿表示，統計自今年1月1日起至9月30日止，共通報網路廣告平台業者下架逾7萬則詐騙廣告。

其中，今年第3季共通報Meta下架詐騙廣告5761則，通報Google下架詐騙廣告59則。

廣告 廣告

刑事局分析，觀察本季詐騙廣告態樣，假求職/假活動體驗占63.49%，假投資占27.62%，領取補助金占5.19%，其餘占3.70%。

同時，各類詐騙廣告常見的關鍵字或特徵為，「假求職/假活動體驗廣告」，以徵才（例如照服員、配音員）、課程參與、活動體驗、做公益領禮券、推廣吃素等內容吸引瀏覽點擊，並引導至LINE聯繫細節，後續演變為騙取個資、投資詐騙、騙取金融帳戶、招募車手等情形。

「假投資詐騙廣告」，以「準時報牌」、「名人公益贈書」、「今天布局、明天驗證」等話術吸引民眾，或偽冒知名企業家、財經名人、網紅營造專業形象取得信任；「領取補助金詐騙廣告」，以領取生活補助金、援助津貼為關鍵字，後續以申請程序需要而要求提供金融帳戶（卡片）。

刑事局提到，因應普發現金新台幣1萬元即將發放，已密切關注與其相關網路詐騙內容，並已蒐報數十則以普發1萬元現金為噱頭，實則為施行假投資詐騙的網路廣告，此類廣告以圖（影）片呈現聳動文字「1萬元放大方式」、「用手機變現」、「全民都能領」等，誘騙民眾進一步點擊。

另外，刑事局觀察自第3季起，社群平台脆（Threads）的詐騙貼文數量有顯著增加，除假投資、假交友、假求職等內容外，有大量貼文會用店家歇業、二手出清、整理空間、情侶分手等理由欲販售或免費贈送物品，以吸引民眾瀏覽、留言，隨後提供「假賣貨便」連結，後續營造需進行身分驗證之假象，再引導民眾操作網路銀行轉帳。

刑事局呼籲，民眾切勿輕信來路不明的網路廣告與貼文，尤其是要求加入通訊軟體、提供個資、交付金融帳戶或轉帳操作的內容，均極可能為詐騙陷阱。遇有可疑訊息可撥打165反詐騙專線查證，避免財產損失。（編輯：李淑華）1141109