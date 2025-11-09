第3季網路詐騙 假求職、活動占6成

刑事局九日公布今年第三季詐騙廣告態樣，假求職/活動體驗逾佔六成居冠。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事警察局九日公布一一四年第三季網路詐騙廣告態樣，統計顯示假求職及假活動體驗廣告占比逾六成，並發現詐騙集團已利用「普發現金一萬元」及Threads平台假賣貨便連結等新興手法誘騙民眾。刑事局除呼籲民眾提高警覺，也重申網路平台業者應依《詐欺犯罪危害防制條例》善盡防詐責任，從源頭阻斷詐騙。

本季詐騙廣告類型以「假求職∕假活動體驗」為最大宗，占比高達百分之六十三點四九，內容多以照服員、配音員、做公益領禮券等名義引導民眾加入LINE，再騙取個資或誘騙投資；其次為「假投資」詐騙，占百分之二十七點六二，常以名人名義或「準時報牌」等話術吸引民眾。

刑事局也觀察到兩項顯著的新興詐騙趨勢。其一，因應普發現金一萬元政策，已出現數十則以「一萬元放大方式」、「用手機變現」為噱頭的假投資廣告。其二，自第三季起，社群平台Threads上的詐騙貼文數量顯著增加，除假投資、假交友外，更大量出現以店家歇業、二手出清為由，提供「假賣貨便」連結，再以身分驗證為藉口，引導民眾操作網路銀行轉帳得逞。