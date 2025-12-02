第3屆亞洲技能競賽 北市3金1銀、國家最佳選手獎

（中央社記者楊淑閔台北2日電）台北市教育局今天表示，11月底舉辦的第3屆亞洲技能競賽結果出爐，北市共計4名國手參賽，摘下3金1銀，其中南港高工學生劉彥頫並獲得大會最高榮譽的國家最佳選手獎。

教育局發布資訊公布，第3屆亞洲技能競賽於11月27日到29日台北南港展覽館舉行，30日結果出爐，北市摘下3金1銀及國家最佳選手獎（Best of Nation），將持續推動「新世代技職工場計畫」，升級技術型高中實習工場與教室，讓學生在國際級設備與環境中受訓。

廣告 廣告

教育局轉述獲獎同學的心得，在汽車技術職類奪金，並拿下國家最佳選手獎的劉彥頫說，與不同國家選手交流檢測流程，獲益良多，也反思自身在速度與流程規劃上仍有提升空間。其指導老師說，劉彥頫高度自律、沉著穩定，是他能脫穎而出的關鍵。

教育局說明，劉彥頫參與的汽車技術職類，競賽項目分為引擎管理與引擎診斷、車身電系與電動化車輛檢修、車輪定位及車輪服務、煞車、懸吊、轉向檢修及引擎大修等站，他以引擎、底盤、電控系統檢測的高精準度獲得評審一致肯定。

大安高工同學鄭歐元勇奪行動應用開發金牌，他說，能站上國際舞台，是日積月累的結果，證明堅持能帶來更大的視野。

教育局補充，行動應用開發競賽主題為「X-French Travel Plans」，目的是幫助民眾了解法國旅遊景點、歷史和文化，需開發手機滑雪遊戲、旅遊紀錄等應用程式，並整合介面設計、功能實作與測試、考慮使用者體驗，以展現軟體設計與程式開發能力。

而在冷凍空調職類奪金的南港高工同學陳建凱說，競賽內容涵蓋冷凍裝置製作與安裝，而國手的強大，不只是技術，更是心態。

在數位建設BIM職類奪得銀牌的南港高工同學劉增芃分享，全程以英文應試是最大挑戰，因此備賽期間特別加強英文資料閱讀與軟體英文介面操作，為比賽奠定重要基礎。（編輯：張銘坤）1141202